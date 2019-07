Německo vydalo do Záhřebu odsouzeného jugoslávského rozvědčíka. V 80. letech se podílel na vraždě emigranta

Záhřeb Německo ve čtvrtek vydalo do Záhřebu bývalého člena vedení jugoslávské tajné služby Josipa Perkoviče, který byl odsouzen na doživotí za podíl na vraždě chorvatského emigranta v 80. letech. Informoval o tom server Balkan Insight.

Perkoviče a jeho nadřízeného v jugoslávské státní bezpečnosti UDBA Zdravka Mustače odsoudil v roce 2016 mnichovský soud k doživotnímu trestu za vraždu Stjepana Djurekoviče. Ten byl aktivní v chorvatských emigrantských kruzích v tehdejším Západním Německu a otevřeně vystupoval proti někdejšímu jugoslávskému komunistickému režimu. Zavražděn byl na příkaz státní bezpečnosti v roce 1983.



Perković přiletěl do Záhřebu linkovým letadlem v doprovodu policistů v civilu. Ihned po přistání byl převezen do vězení s nejpřísnější ostrahou. Již dříve mu chorvatský soud snížil jeho trest na 30 let vězení, neboť doživotní trest chorvatský právní řád nezná.

Mustač zastával funkci šéfa jugoslávské státní bezpečnosti v Chorvatsku a Perković byl ředitelem sekce zodpovědné za sledování emigrantů.

UDBA nechala po druhé světové válce podle odhadů zlikvidovat až 200 jugoslávských disidentů působících v emigraci. Většinou se jednalo o nacionalisty, kteří odmítali komunistický režim i národnostní uspořádání Jugoslávie po roce 1945. Cílem atentátů se stávali také emigranti, kteří spáchali válečné zločiny během druhé světové války. Jen v Západním Německu bylo na příkaz státní bezpečnosti zabito 67 emigrantů, většinou etnických Chorvatů, Srbů a Albánců.