Německo zřejmě začne podávat vakcínu AstraZeneca i seniorům. Zatím se s ní očkovaly jen mladší ročníky

Berlín Německo by brzy mohlo začít vakcínou AstraZeneca proti nemoci covid-19 očkovat i osoby starší 65 let. Ve středu to v rozhovoru s veřejnoprávní televizní stanicí ARD prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Německo dosud kvůli nejasné účinnosti u seniorů očkuje preparátem AstraZeneca jen mladší ročníky.

Miliardář Sehnal, který státu pronajímal výstaviště, je naočkovaný. Šéf nemocnice mu to zakázal „Máme nyní velmi dobré údaje z Anglie a Skotska, že AstraZeneca je opravdu velmi účinná i u starších 65 let. Tato data jsou nyní k dispozici, předtím nebyla,“ řekl Spahn. Očekává proto, že německá očkovací komise Stiko nyní látku AstraZeneca doporučí také k imunizaci seniorů, u kterých Německo zatím používá vakcíny Moderna a konsorcia Pfizer/BioNTech.

„Pokud budeme moci očkovat s látkou AstraZeneca lidi nad 65 let, znamenalo by to velké zrychlení očkovací kampaně,“ řekl Spahn. Zdůraznil, že je nutné v očkování zrychlit, protože v Německu s 83 miliony obyvatel dosud první dávku dostalo pět milionů lidí. Chce také zefektivnit celou očkovací strategii.

Úpravu očkovacího postupu žádají především Bavorsko se Saskem. Sasko by chtělo, aby se v ohniscích koronaviru mohla spustit plošná vakcinace bez upřednostňování vybraných skupin populace. Očkování je jedním z hlavních témat dnešního jednání kancléřky Angely Merkelové se zemskými premiéry o tom, jak s karanténou dále postupovat. Bavorský premiér Markus Söder na neveřejném jednání s Merkelovou podle informací agentury DPA prohlásil, že je nutné očkovat každého, koho bude možné. V uplynulých dnech Söder opakovaně kritizoval fakt, že poměrně velké zásoby látky AstraZeneca leží ve skladech, což podle něj způsobuje tuhá očkovací byrokracie.

Ve hře může v Německu být i oddálení intervalu mezi první a druhou dávkou. Spahn poukazuje na studie, podle které delší rozestup v případě AstraZeneca účinnost zvyšuje. Odložení druhé dávky v době nynějšího nedostatku vakcín by umožnilo naočkovat více lidí první dávkou.