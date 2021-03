Sasko prodloužilo karanténní nařízení, které omezuje i vstup z Česka

Berlín Sasko v pátek ve shodě s pokračující celoněmeckou karanténou prodloužilo vlastní nařízení, které přinejmenším do 28. března omezuje vstup do země z oblastí s koronavirovými mutacemi, tedy i z České republiky. Zemské nařízení žádné změny pro cesty z Česka nezavedlo, proto mohou za prací bez karantény dál dojíždět do Saska jen ti pendleři, kteří na základě výjimky a potvrzení okresních či městských úřadů již nyní takto hranice překračují.

‚Cestou je očkování.‘ Německo prodloužilo karanténu do 28. března a začíná rozvolňovat Německo považuje Českou republiku od 14. února za oblast s výskytem mutací, takže z Česka mohou do země jen němečtí občané, cizinci s pobytem v zemi, dopravci zboží a vybraní pendleři. Všichni se na hranicích musí prokázat negativními testy a po příjezdu s výjimkou dopravců a pendlerů nastoupit do povinné karantény. Ta dosud v Sasku činí 14 dní a není ji možné zkrátit následným testem.

K úpravě svého zemského nařízení již ve čtvrtek přikročilo Bavorsko, které s Českem stejně jako Sasko sousedí. Ani Bavorsko nerozšířilo výjimky, naopak zpřísnilo podmínky karantény. Až do neděle činí karanténa deset dní a po pěti dnech je možné ji zkrátit dalším negativním testem, počínaje pondělím 8. března ale bude izolace trvat 14 dní bez možnosti zkrácení. Německo chce prodloužit omezení pro cesty z oblastí s mutacemi, týká se to i Česka Bavorsko svým krokem sjednotilo podmínky se Saskem. Obě německé spolkové země se s ohledem na sousedství s epidemicky problémovým Českem zavázaly, že budou podnikat proti pandemii stejné kroky a že budou postup vzájemně co nejvíce koordinovat. Na dodržování podmínek karantény dohlíží na česko-německé hranici němečtí policisté. Německo dočasně obnovilo stálé kontroly s Českem od 14. února, a to na přímou žádost Bavorska a Saska. Tyto kontroly potrvají nejméně do 17. března. Německý ministr vnitra Horst Seehofer uvedl, že další osud kontrol bude záviset na epidemickém vývoji v Česku, kde se ale situace nelepší.