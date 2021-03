Sasko chce u hranic s Českem vytvořit bariéru proočkováním populace

Berlín Šíření mutací koronaviru z České republiky je problémem pro celé Německo, kterému zabrání jen bariéra v podobě proočkované populace v pohraničí. V rozhovoru s televizí ZDF to prohlásil saský premiér Michael Kretschmer, podle kterého již běžná protiepidemická opatření v regionech u hranic s Českem nestačí. Sasko chce proto co nejdříve začít s plošnou vakcinací v okrese Vogtland, který hraničí s Karlovarským krajem a který je v Německu jedním z nejpostiženějších.

„Vogtland je region, kde v minulých měsících byla velmi nízká míra nákazy. Pak se ale něco změnilo, konkrétně přenos z Česka, které je oblastí s vysokým výskytem mutací a s incidencí přes tisícovku,“ řekl Kretschmer.

Vogtland podle Institutu Roberta Kocha vykazuje za sedmidenní období přes 227 nových případů na 100 tisíc obyvatel, zatímco celoněmecký průměr činí 69,1. V českých regionech hraničících se Saskem tato sedmidenní incidence přesahuje i hodnotu tisícovky případů.



„Náš odhad, se kterým se ztotožňuji, je, že již neuspějeme se stávajícími pravidly, jako jsou nošení roušek, dodržování vzájemného odstupu či testování,“ uvedl saský premiér. „Potřebujeme tam protipožární zeď, která musí být vytvořena z proočkovaného obyvatelstva, jinak hrozí zavlečení do celého Německa,“ varoval Kretschmer před rozšířením mutací.

Jako první by měl přijít na řadu okres Vogtland, kde žije 226 tisíc lidí. Nárok na očkování mimo současný prioritní pořadník by měl ihned každý člověk starší 18 let.

To, jak je situace vážná, lze podle saského premiéra dobře vidět při pohledu na mapu, která zaznamenává rozšíření infekce v Německu. Ty nejpostiženější regiony jsou právě v bavorských a saských okresech hraničících s Českem. Nákaza se rovněž rychle šíří i v Durynsku, které sousedí s postiženými bavorskými a saskými pohraničními okresy.

Kretschmer zmínil i to, že u hranic s Francií nastává podobná situace jako na saskobavorském pomezí s Českem. „Musíme rychle jednat,“ zdůraznil.

Německo z epidemických důvodů obnovilo stálé kontroly na hranicích s Českem, které je od 14. února považováno za oblast s výskytem mutací. Za mutační region označil Berlín i francouzský příhraniční departement Moselle, kde ale německá policie stálé hraniční kontroly neprovádí.

Na tento nepoměr předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček spolu s kolegy ze Slovenska a Rakouska dopisem upozornili šéfa německého Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho. Slovensko s rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko jsou rovněž na německém seznamu oblastí s mutacemi.

Do Německa nyní mohou z oblastí s mutacemi cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci a někteří pendleři, kteří mají úřední potvrzení o důležitosti své profese. Všichni se při vstupu do Německa musí prokázat negativním testem. Pendleři a dopravci mají výjimku z dvoutýdenní karantény, do které ostatní musí nastoupit.