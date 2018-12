Nemůžu dýchat. Výkřik. Pila. Řezání. Do médií unikl záznam brutální vraždy Chášukdžího

„Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.“ Tato dvě slova měl opakovaně pronést saúdský novinář Džamál Chášukdží krátce před smrtí na ambasádě v Istanbulu. Přepis nahrávky, kterou za neznámých okolností zajistily turecké zpravodajské služby, opatřily ji titulky a seznámily s ní americké a další spojence, zveřejnil v pondělí server CNN s odkazem na anonymní zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Podle zdroje CNN je z přepisu jasné, že vražda, k níž došlo 2. října, nebyla zpackanou snahou o únos novináře kritického k režimu do vlasti, ale předem plánovanou operací. Že jsou zveřejněné informace „v souladu“ s nahrávkou, kterou obdržela CIA, zpravodajskému serveru potvrdil i nejmenovaný americký senátor. Záznam je podle něj relativně krátký, není v něm téměř žádný rozhovor.

Podle CNN nevysvětluje, proč měl být Chášukdží unesen, a nepropojuje přímo operaci se saúdským korunním princem, o jehož hlavní roli ve smrti novináře je přesvědčena americká CIA. Nepotvrzuje však saúdské vyjádření, že měli útočníci novináře omámit drogou.

Nečekané setkání

Přepis nahrávky začíná momemtem, kdy Chášukdží vstupuje do saúdské ambasády sídlící v klidné istanbulské čtvrti v domnění, že si odbude povinnou návštěvu kvůli plánované svatbě se svou tureckou snoubenkou. Podle zdroje CNN obeznámeného s nahrávkou mu však krátce nato muselo dojít, že je něco špatně - a to hned v momentu, kdy poznal člověka, který mu přišel naproti. Chášukdží se ho měl zeptat, co na ambasádě dělá.

Muž, který je v přepisu identifikovaný jako Máher Abdúlazíz Mútreb, bývalý saúdský diplomat a zaměstnanec zpravodajské služby - s Chášukžím se znal z dob, kdy působil na saúdské ambasádě v Londýně - měl novináře upozornit, že se z budovy nedostane.

„To nemůžete udělat,“ odpověděl Chášukdží. „Venku čekají lidé,“ měl dodat, zřejmě s odkazem na fakt, že před ambasádou na něj čekala jeho snoubenka s instrukcemi, aby zavolala jeho spolupracovníkům, pokud z ambasády nevyjde.

Poslední slova před smrtí

Chášukdžího mělo následně beze slova napadnout hned několik lidí. Následují nezřetelné zvuky a novinář začíná bojovat o nádech. V jedné z oficiálních saúdských verzí měl být Chášukdží omylem uškrcen.

Z přepisu má však být patrné, že novinář dal útočníkům opakovaně najevo, že nemůže dýchat. „Nemůžu dýchat,“ taková měla být i jeho poslední slova. Poté nahrávka zachytila další zvuky a slova, která měla podle turecké strany patřit doktoru Saláhu Mohamedovi al-Tubaikímu, šéfovi sekce forenzní medicíny na saúdském ministerstvu vnitra.

Přestože nahrávka neupřesňuje, kdy přesně Chášukdží zemřel, z dalšího vývoje je patrné, že ani v těchto momentech nebyl Chášukdží po smrti. „Výkřik. Výkřik. Lapání po dechu. Pila. Řezání,“ stojí podle zdroje CNN v titulcích, jimiž byla nahrávka opatřena.

‚Nasaďte si sluchátka‘

„Nasaďte si sluchátka, nebo poslouchejte hudbu stejně jako já,“ měl poradit v tomto momentu Turbaikí ostatním lidem v místnosti. Diplomat Mútreb měl během operace nejméně třikrát zavolat někomu, kdo se podle tureckých zdrojů nacházel v Rijádu, a krok za krokem ho mu popsat celou probíhající operaci. „Řekněte vašemu (podle zdroje CNN šéfovi, nadřízenému), že je věc hotová, je hotová,“ měl pronést.

Ačkoliv to nahrávka nepotvrzuje, západní země předpokládají, že oním člověkem na druhém konci měl být Saúd al-Kahtání, blízký spolupracovník korunního prince Muhammeda bin Salmána. Kahtání byl během následného vyšetřování zbaven funkce šéfa princova mediálního výboru.