Nejen rozřezání Chášukdžího. ‚Tygří jednotka‘ má podle zpravodajců napilno, unáší a mučí další Saúdy

RIJÁD/PRAHA Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán dal rok před vraždou novináře Džamála Chášukždího pokyn k tajné kampani, jejím cílem bylo umlčet disidenty, tvrdí zdroje amerického deníku The New York Times ze zpravodajských služeb.

Podle složek, které vypracovaly americké tajné služby po vraždě novináře Chášukždího, byly součástí saúdské kampaně pozorovací mise, únosy, zadržování i mučení některých saúdských občanů, kteří nesouhlasili s režimem.



Podílet se na těchto příkořích mělo dokonce několik členů týmu saúdských zpravodajců, kteří byli v říjnu loňského roku na saúdském velvyslanectví v Turecku při vraždě a rozřezání Chášukždího. Ukazuje se tak, že zabití novináře bylo jen jednou částí mnohem širšího plánu na potlačení opozice.

Saúdské komando, které americké zdroje označují jako „saúdskou skupinu rychlého nasazení“, se mělo podle deníku The New York Times podílet na několika desítkách operací od začátku roku 2017. Cílem některých akcí měly být únosy saúdských občanů z okolních arabských zemí zpět do Saúdské Arábie, kde byli disidenti zadržování v palácích, které patřily korunnímu princovi nebo jeho otci králi Salmánovi.

Podle amerických zpravodajských služeb měla být jednou ze zadržených univerzitní profesorka lingvistiky, která psala blog o právech žen v Saúdské Arábii. Minulý rok se podle médií pokusila o sebevraždu, což odborníci připisují vystavení silnému psychickému teroru.

První informace o skupině vrahů se objevily již v říjnu loňského roku. Podle serveru Middle East Eye pocházejí zabijáci z různých saúdských speciálních jednotek. Členové jsou údajně součástí větší skupiny zvané „Tygří jednotka“, která čítá až padesát operativců. Jejím cílem je zabíjet nepohodlné lidi pro saúdský režim na území Saúdské Arábie i v zahraničí.

„Saúdské vedení věří, že zatýkání odpůrců režimu by na něj vyvinulo velký tlak, a proto je začali potají zabíjet,“ uvedl pro Middle East Eye zdroj ze Saúdské Arábie. Jako důkaz o Chášukždího vraždě měli prý členové „Tygří jednotky“ přivézt do Rijádu novinářovy prsty.

Loni v červnu pak měli členové tohoto týmu natolik napilno, že jejich šéf měl údajně žádat prince Muhammeda bin Salmána o bonusy za práci o Rámadánu. Detaily o jednotce a celé kampani korunního prince získal americký deník od několika zpravodajců seznámených s výsledky vyšetřování vraždy Chášukždího, které sestavily americké tajné služby ve spolupráci se zdroji v Saúdské Arábii.

Velitel s Chášukždím mluvil přes Skype

Za vedení týmu měl zodpovídat princův blízký poradce Saud al-Kahtání. Ten je vnímán mimo jiné i jako vykonavatel špinavé práce, stojí v čele i týmu hackerů a řídí kampaň proti komukoli - celebritě i běžným občanům, kteří se odváží odchýlit se od oficiálních názorů. Tento bývalý novinář řídí stovky mediálních odborníků, což mu umožňuje ovlivňovat tok informací.

Podle agentury Reuters se navíc ukázalo, že právě s ním mluvil Chášukždí přes Skype těsně před svou smrtí.

Mluvčí saúdského velvyslanectví v USA uvedl, že království „bere všechna obvinění týkající se špatného zacházení se zadrženými nebo vězni velice vážně.“ Zákony v zemi totiž zakazují jakoukoliv formu mučení. Proto budou zveřejněné informace prošetřeny stejně jako v případě Chášukdžího smrti. Vláda stále trvá na tom, že Rijád do jeho smrti zapojený nebyl, přestože vyšetřování USA a Turecka vypovídá o opaku.

Kvůli smrti novináře deníku Washington Post je v současnosti ve vazbě 11 lidí, úřady však odmítají zveřejnit jejich jména. Pěti z nich prý hrozí trest smrti. Již po vraždě Rijád připustil, že jejich zpravodajské služby mají za úkol „extrahovat“ některé občany ze zahraničí, nikdy však nezaznělo, že by měla země vytvořený speciální tým pro takové případy.

„Nikdy jsme nezaznamenali tolik případů, jako v současnosti,“ uvedl pro americký deník bývalý analytik CIA Bruce Riedel. „Disidenti jako Chášukždí v minulosti nikdy nestáli režimu za námahu.“

Podle amerických tajných služeb byli někteří unesení Saúdové drženi v rijádském hotelu Ritz-Carlton. Stalo se tak z něj pětihvězdičkové vězení. Zadržení byli nuceni pobývat v malých místnostech a vystavováni bití, elektrickým šokům, waterboardingu a vyhrožování.