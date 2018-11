Novináře Chášukždího rozpustili v kyselině v rezidenci konzula. Pak vylili do studny

ISTANBUL/PRAHA Tělo saúdského novináře Džamála Chášukždího, kterého zavraždili na saúdském konzulátu v Istanbulu, bylo po vraždě převezeno do rezidence konzula. Tam jej podle serveru al-Jazeera vrazi rozpustili v kyselině a nalili do studny. Saúdové prý novináře sledovali pomocí izraelského zařízení.

Tým tureckých vyšetřovatelů, který zkoumá vraždu saúdského novináře Džamála Chášukždího, nalezl stopy kyseliny fluorovodíkové a dalších chemikálií ve studni u domu saúdského generálního konzula v Istanbulu.



Podle zdrojů zpravodajského serveru al-Jazeera skupina vrahů, která přiletěla ze Saúdské Arábie v den vraždy, novináře uškrtila na konzulátu. Jeho tělo pak rozřezali a převezli do rezidence konzula Mohammeda al-Otaibiho, kde ho v jednom z pokojů rozpustili a následně nalili do studně.

Policie sídlo konzula prohledávala dva týdny po vraždě. „Zdá se, že během tohoto období dvou týdnů, bylo rozřezané tělo Džamála Chášukždího vystaveno působení kyseliny,“ uvádí zpravodaj serveru Andrew Simmons.

Chášukdží, který kritizoval saúdskoarabský režim, včetně korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, zmizel 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, kam si šel vyřídit doklady kvůli svatbě.



Saúdská Arábie měla informace o plánech novináře Džamála Chášukdžího díky technologii izraelské firmy NSO, jež umožňuje monitorovat telefonickou konverzaci. Prostřednictvím videokonference to řekl účastníkům telavivského setkání odborníků bývalý analytik americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Edward Snowden, který nyní žije v ruském exilu.

Podle izraelského tisku technologie umožňuje monitorovat jednotlivce i jejich mobilní telefony. Poskytuje informaci o pozici telefonu, zaznamená konverzaci i v blízkosti telefonu, pořídí snímky lidí v okolí přístroje, dodá záznamy telefonátů i textových zpráv a informace o používaných aplikacích.

Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že konzulát opustil živý, později však přiznala, že zemřel při údajné potyčce na konzulátu. Turecko už ale krátce po novinářově zmizení pracovalo s verzí, že novinář byl zavražděn.



Vysoce postavený turecký představitel řekl minulý měsíc deníku The New York Times, že 58letý novinář zemřel do dvou hodin od příchodu na konzulát v rámci rychlé, ale složité operace. Tým saúdskoarabských agentů prý jeho tělo rozřezal speciální pilou. „Je to jako Pulp Fiction,“ cituje list nejmenovaný zdroj, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

Tygří jednotka vrahů

List Daily Sabah pak koncem října zveřejnil jména, data narození a fotografie celého saúdskoarabského týmu, který označil za „skvadru vrahů“. Podle turecké strany je mezi nimi několik členů tajné služby. Jedno ze zveřejněných jmen se shoduje se jménem saúdskoarabského podplukovníka z oddělení soudního lékařství.

Skupina vrahů pocházela podle serveru Middle East Eye z různých saúdských speciálních jednotek. Členové jsou údajně součástí větší skupiny zvané „Tygří jednotka“, která čítá až padesát operativců. Jejím cílem je zabíjet nepohodlné lidi pro saúdský režim na území Saúdské Arábie i mimo ni.

„Saúdské vedení věří, že zatýkání odpůrců režimu by na ně vyvinulo velký tlak, a proto je začali potají zabíjet,“ uvedl pro Middle East Eye zdroj ze Saúdské Arábie. Jako důkaz o Chášukždího vraždě měli prý členové „Tygří jednotky“ přivézt do Rijádu novinářovy prsty. Následně je pak předložili saúdskému korunnímu princi Mohammedu bin Salmánovi (zkráceně MBS). „MBS vždy říkal, že usekne prsty všem pisálkům, kteří jej kritizují,“ uvedl saúdský zdroj.

Podle zpráv tureckých médií měl Chášakždí přímo před vraždou mluvit se saúdským korunním princem Mohamedem bin Salmánem, což Rijád od počátku popíral. Agentura Reuters ale nakonec zjistila, že na druhé straně hovoru přes aplikaci Skype nebyl princ, ale jeho blízký poradce Saúd Kahtání.

Ten je vnímán mimo jiné i jako vykonavatel špinavé práce pro svého prince. Stojí v čele hackerů a řídí kampaň proti komukoli - celebritě i bezejmennému, kdo se odváží odchýlit se od oficiálních názorů.

Oba muži si údajně vyměnili jadrné urážky, načež Kahtání požádal, aby mu „hlavu toho psa přinesli“. Kahtání byl několik dní po vraždě propuštěn z princových služeb. Podle královské rodiny budou všichni viníci Chášukždího vraždy potrestáni.