Neonacisté dobývají východ Německa. V Meklenbursku skoupili většinu vesnice a mění ji k obrazu svému

Berlín/Praha Bezmála třicet let od sjednocení stále trápí východní část Německa úbytek obyvatel a vylidňování celých oblastí. Kvůli nedostatku práce či chabé občanské vybavenosti se do venkovských částí Saska-Anhaltska nebo Meklenburska-Předního Pomořanska nikomu moc nechce.

Výjimkou jsou pravicoví extremisté a neonacisté. Těm odstřiženost od okolí vyhovuje. Stále častěji se snaží kupovat opuštěné nemovitosti, ideálně statky či rozsáhlé pozemky, a usadit se tam.

Třeba v meklenburském Jamelu skoupili už většinu vesnice. A začínají ji měnit k obrazu svému. Nápis na jedné z tamních staveb hlásá, že jde o vesnické společenství, které je „svobodné, sociální a národní“. Pár metrů dál stojí rozcestník udávající směr a vzdálenost do Braunau am Inn, rakouského rodiště nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Německé bezpečnostní složky již delší dobu sledují snahy pravicových radikálů zapustit kořeny v regionech se specifickými problémy. Henry Krentz, odborník na pravicový extremismus saské vnitřní rozvědky, k tomu nedávno uvedl v rozhovoru pro deníky vydavatelství Funke, že radikálové využívají nemovitostí jako základen pro další aktivity, například pro školicí centra.

Jenom v Sasku registroval úřad na ochranu ústavy za loňský rok sedmadvacet objektů ve vlastnictví pravicově radikálních skupin, o pět víc než v roce 2018.Hlavně během léta, kdy se konají na řadě míst hudební festivaly, vrcholí i koncertní sezona pravicově radikálních hudebních skupin.

V minulosti měly mnohdy problémy získat vhodné prostory, navíc musely počítat s přítomností policie. Teď mohou vystupovat tam, kde to jejich příznivcům už patří, takže odpadá nutnost být ve spojení s místními úřady.

Nejde ale pouze o občasné koncerty s písněmi s rasistickými a protižidovskými texty. Cílem radikálů, kteří se usazují v těchto vesnicích, je splynout s místními obyvateli, žít „příkladný život“ a tím pak nepřímo působit i na okolní prostředí. Experti na radikalismus označují zmíněnou strategii jako „postupné dobývání území“. Protože se v případě radikálů jedná zpravidla o mladé lidi, vstupují ve vymírajících obcích velmi ochotně do místních spolků trpících nedostatkem členů, čímž je udržují při životě.

Stejně tak když se naskytne příležitost, často neváhají převzít provozování poslední místní hospody, jíž by jinak hrozil zánik, a tím pádem i ochuzení zdejšího společenského života.

Pokud se jedná o rodiny s dětmi, snaží se jejich radikální rodiče proniknout například do různých sdružení navázaných na místní školu. A když se někam jede na výlet a učitelé hledají někoho z dospělých, kdo by vypomohl jako doprovod, jsou mezi prvními, kdo se přihlásí. I jejich děti se pak snaží působit na své spolužáky – když je třeba, zvou je na oslavu tradičních germánských slavností, jako například zimního a letního slunovratu.

Hlavním cílem je boření bariér k okolí

Na svých opravených statcích se snaží pravicoví extremisté zpravidla hospodařit dle zásad ekologického zemědělství, po čemž je značná společenská poptávka. Své výrobky následně nabízejí v místních obchodech, případně se pokoušejí proniknout přes internetové platformy i k movitějším zákazníkům z okolních měst. I to má opět za cíl bořit bariéry směrem k bezprostřednímu okolí.

Dobře to je vidět v regionu Wendland na západě Německa. Zde již řadu let protestují ochránci životního prostředí proti převozu vyhořelých palivových článků z jaderných elektráren, které jsou zde ukládány do skladu jaderného odpadu. Vedle tradičních odpůrců z řad sympatizantů strany Zelených či místních občanských sdružení jsou ovšem stále častěji vidět i transparenty obyvatel zdejších neonacistických osad, kteří považují jadernou energetiku za nástroj v rukou cizích mocností s cílem „vymýtit německý národ“.

Přesná čísla, kolik je v celém Německu takových osadníků vyznávajících pravicově extremistické postoje, neexistují. Tím, že fungují na podobném principu jako náboženské sekty, lze mezi ně jenom velmi těžko proniknout. Bezpečnostní orgány odhadují jejich počet na zhruba tisíc.

Mnozí z nich se znají prakticky od mala, z časů, kdy se společně účastnili letních táborů, případně i jiných aktivit pořádaných extremistickými sdruženími, včetně těch, jež byla později zakázána. Pojí je podobné vidění světa založené na ideologii nadřazenosti německého národa a představa o nutnosti ho chránit vůči všem cizím vlivům.

V případě extremistických osadníků se zdaleka nejedná pouze o klasické neonacisty s vyholenými lebkami a vytetovanými nacistickými symboly na těle. Mnozí z nich vyznávají novopohanské a ezoterické myšlenky rozšířené ve 30. letech minulého století, s nimiž sympatizovali i někteří z pozdějších pohlavárů nacistického režimu, jako byli vůdce oddílů SS Heinrich Himmler či velitel koncentračního tábora v Osvětimi Rudolf Höß.