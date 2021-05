Netanjahu zřejmě nebude po 12 letech premiérem Izraele. Krajně pravice podpoří opoziční návrh

Naftali Bennett - lídr izraelské krajně pravicové strany Jamina: V politice působí již 15 let, předtím podnikal a stal se milionářem. Je zastáncem anexe židovských osad na Západním břehu Jordánu a odmítá vznik palestinského státu. S dosavadním premiérem Benjaminem Netanjahuem má napjaté vztahy, přesto působil v jeho vládách jako ministr obrany či školství.

Po letošních volbách zpočátku lavíroval: „Kdokoli se bude snažit vytvořit stabilní vládu, zjistí, že jsem energický a kreativní spojenec," řekl například. Během izraelské konfrontace s palestinským hnutím Hamás odmítl možnost vytvořit koaliční vládu bez Netanjahua. Poté ale změnil názor a dohodl se s opozičním lídrem a šéfem centristické strany Ješ Atid Jairem Lapidem, který byl 5. května pověřen sestavením nové vlády, když v této snaze neuspěl vítěz voleb Netanjahu.

Bennett je zastáncem rozšiřování osad a odmítá vytvoření palestinského státu, což by podle něj byla pro Izrael sebevražda. V minulosti například i slíbil porazit palestinské radikální hnutí Hamás "rozdrcením ze vzduchu" či "cílenými atentáty" na jeho čelné představitele.

Rodák z Haify (narozen 25. března 1972) je synem imigrantů z USA, kteří do Izraele přišli ze San Franciska po šestidenní válce v roce 1967. Sloužil v elitních armádních jednotkách, poté vystudoval práva na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V roce 1999 přesídlil do New Yorku, kde s přáteli založil softwarovou společnost Cyota, která zajišťovala bezpečnostní řešení pro tisíce finančních institucí. B ennett jako šéf společnosti firmu v roce 2005 prodal za 145 milionů dolarů (v dnešním kurzu přes tři miliardy korun).

