Znepokojivé dopady koronaviru. Studie naznačují, že vyléčení se s následky mohou potýkat i několik let

Z nemoci covid-19 se na světě uzdravilo již více než 1,6 milionu lidí. S tím se však dostává do popředí i otázka, jak se bude jejich zdravotní stav vyvíjet po propuštění z nemocnice. Tomu se věnoval výhled, který přinesla agentura Bloomberg.

Podle něj si vyléčení i po měsících od prodělání nemoci stěžují například na únavu či na potíže s dýcháním. Odhadnout skutečné následky lze pouze z prvních menších studií provedených na pacientech vyléčených z covid-19, jež zatím ukazují zhoršení funkce plic, srdce či jater.



Užitečné může být v tomto případě srovnání s následky u lidí, kteří prodělali nemoc SARS, již způsobuje podobný virus. Jedna studie provedená na této skupině zaznamenala zvýšené hladiny cholesterolu a také větší náchylnost k dalším onemocněním.

Zatímco při epidemii SARS z let 2002 a 2003 se nakazilo okolo osmi tisíc lidí, počet nakažených novým typem koronaviru přesáhl čtyři miliony. Možné dlouhodobé zdravotní následky, které by tento virus mohl mít, by tak mohly potenciálně na mnoho let zatížit sociální a zdravotní systémy. Zjistit, jak přesně působí na lidské tělo, je tak zásadní otázkou i pro zaměstnavatele a vlády, aby byli schopni tomu přizpůsobit své taktiky do budoucna, píše Bloomberg.

Postižené plíce i srdce

Jedna z prvních pozorování nabízejí lékaři z nemocnice v Hongkongu, kteří sledovali skupinu dvaceti pacientů nakažených novým koronavirem po dobu dvou měsíců od jejich propuštění z nemocnice. Podle doktora Owena Tsanga z Nemocnice princezny Margaret měla asi polovina oproti zdravým jedincům sníženou difuzní kapacitu plic, tedy horší schopnost výměny kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi a krví.

Jedna studie provedená na vzorcích krve 25 pacientů z čínského Wu-chanu, odkud se nákaza do světa rozšířila, ukázala, že i po vyléčení se hladiny měřených látek v krvi nevrátily do normálu a virus celkově ovlivnil metabolismus těla. Jiný výzkum, publikovaný v polovině března, pak porovnával CT vyšetření plic, která byla prováděna během léčení 90 wuchanských pacientů v lednu a v únoru. Ze 70 propuštěných z nemocnice zůstávaly u 66 z nich na posledním kontrolním vyšetření na plicích lehké abnormality.

Článek lékařů z Cedars-Sinaj Medical Center v americkém Los Angeles pak upozorňuje na možnost chronických srdečních komplikací. Autoři vycházeli z dat pacientů v Číně a Itálii a uvádějí možnost vyššího rizika zástavy srdce a zánětu srdeční svaloviny v řádu měsíců od propuštění z nemocnice a možná další rizika spojená se srdcem i v následujících letech.

Vyšší hladina cholesterolu po SARS

Dlouhodobý výhled do budoucna nabízí skupina čínských vědců, která analyzovala 25 lidí dvanáct let poté, co prodělali nemoc SARS. Podle jejich studie, publikované v roce 2017, více než polovina pacientů prošla další plicní infekcí a měli vyšší hladinu cholesterolu. Také se pak v posledním roce alespoň pětkrát nachladili.

K jasnější odpovědi na otázku, co nás čeká po nynější pandemii, jsou však stále potřeba další data. „Je to natolik nové, že si nemyslím, že je kdokoliv schopen říct, jaké je procento pacientů, kteří se zotaví, a jaké procento se nezotaví a bude mít dlouhodobé následky,“ říká pro Bloomberg Michelle Biehlová, lékařka z jednotky intenzivní péče z Cleveland Clinic v americkém státě Ohio.

Zásadní pro prevenci takových dlouhodobých následků může být včasná diagnóza a co nejrychlejší léčba, která omezí dopad viru na organismus. Ivan Hung, profesor medicíny Hongkongské univerzity, tvrdí, že podle něj z přibližně dvou stovek pacientů, na které dohlížel na klinice, se asi 90 procent z nich zdá zcela zotavených zhruba po měsíci, a přičítá to právě brzkému odhalení infekce.