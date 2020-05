Nový koronavirus neustále mutuje. Nutně to však nemusí znamenat větší hrozbu, míní vědci

Paříž Koronavirus SARS-CoV-2, kterým se po celém světě nakazily miliony lidí, neustále mutuje, to však nutně neznamená, že se stává nebezpečnějším. Napsala to agentura AFP, podle níž většina odborníků neregistruje změny v nakažlivosti viru či v jeho schopnosti oslabit lidský organismus.

Zprávy o vývoji viru mohou vyvolávat znepokojené reakce, což se stalo v posledních dnech v souvislosti s výzkumem týmu z Los Alamos National Laboratory ve Spojených státech. Jeho studie různých mutací jednoho z proteinů SARS-CoV-2 byla před dokončením schvalovacího procesu umístěna na internet, přičemž naznačovala existenci „lépe přenosné formy“ čínského koronaviru. Ta se údajně objevila v únoru v Evropě a nyní po celém světě „rychle vytlačuje původní formu z Wu-chanu“.



Závěry, které převzala řada médií, ale ihned začali zpochybňovat jiní vědci. Někteří poukazovali na to, že hypotéza o vyšší nakažlivosti nebyla řádně laboratorně prověřena, další zmiňovali vliv náhody. „Tato variace mohla mít štěstí v tom, že se velmi brzy dostala do míst mimo Wu-chan, kde byl jiný přístup pokud jde o preventivní opatření. Pak nejde o virus, ale o prostředí a příležitosti pro přenos,“ uvedl epidemiolog z Harvard School of Public Health William Hanage.

Mutace koronaviru způsobujícího nemoc covid-19 pramení z chyb, které nastávají při kopírování genetické informace, když se virus množí. Některé nové variace ihned nezmizí, což umožňuje expertům sledovat postup nákazy v čase a prostoru. Podle AFP se zatím velký počet specialistů shoduje na tom, že nic nedokazuje významný vývoj v povaze SARS-CoV-2, ačkoli už byly zmapovány tisíce genomů.

„Spekulace o možném nástupu agresivnějších kmenů SARS-CoV-2 postupují velmi rychle,“ komentoval situaci profesor Lawrence Young působící na anglické Univerzitě Warwick. Virus ovšem podle něj nemutuje příliš rychle a „aktuálně nemáme přesvědčivé důkazy o tom, že by tyto mutace měly významný dopad na to, jak nás virus zasahuje“.

Čínští vědci v březnu oznámili objev dvou různých kmenů koronaviru, z nichž jeden měl být nebezpečnější, tyto závěry ale nyní zpochybňuje studie týmu z univerzity v Glasgow, která vyšla v časopise Virus Evolution. Podle jejích autorů nejsou důkazy o „rozdílných typech v evoluci SARS-CoV-2“. To ovšem neznamená, že by se nebezpečná mutace nemohla v budoucnu objevit. Analýzy se v tomto směru budou muset opakovat podle toho, jak bude šíření infekce pokračovat, podotkl expert na infekční onemocnění George Griffin, který působí na Londýnské univerzitě.

Otázka mutací je klíčová pokud jde o vývoj účinné vakcíny, neboť nová verze koronaviru by mohla podkopat efektivitu některých očkovacích látek. Ani britský profesor virologie Ian Jones ale zatím nevidí důvod zabývat se potenciálními problémy tohoto druhu. „Měli bychom se dál koncentrovat na stopování a léčbu viru takového, jaký je teď. Bohužel pro nás si virus umí s kolonizací lidské populace celkem dobře poradit, nevím, co by jej nutilo k tomu stát se ještě více nepříjemným,“ řekl.