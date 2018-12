Nigel Farage opouští svou stranu. Přiklonila se k extremistům, vysvětlil

Londýn Jedna z nejznámějších tváří britské politiky z posledních let Nigel Farage se rozhodl opustit Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP), kterou před lety pomohl založit a později dovedl k největším volebním úspěchům. Jako důvod odchodu uvedl v komentáři na webu The Telegraph k příklon strany ke krajní pravici a antimuslimské rétorice. UKIP prý v této podobě není stranou, která by mohla Británii úspěšně vyvést z Evropské unie.

Farage působil v UKIP 25 let a deset let byl jejím předsedou. Už od roku 1999 tuto euroskeptickou stranu reprezentuje v Evropském parlamentu a v roce 2016 byl jednou z hlavních postav kampaně prosazující odchod Británie z EU. V roce 2015 získala UKIP pod Farageovým vedením ve volbách 3,9 milionu hlasů, loni to už bylo jen necelých 600 tisíc.



„S těžkým srdcem dnes opouštím UKIP po všech těch letech oddanosti ke straně. V britské politice je obrovský prostor pro stranu brexitu, UKIP jej ale nezaplní,“ napsal v úterý 54letý politik. Ve svém komentáři odsuzuje kurz, který ve straně nastavil současný lídr Gerard Batten, a kritizuje jeho rozhodnutí jmenovat představitele britské krajní pravice Tommyho Robinsona jedním ze svých poradců.

Spor o Tommyho Robinsona

„Jen pomyšlení na to, že by se Tommy Robinson ocitl v centru debaty o brexitu, je příliš hrozné na to, aby se jím člověk zabýval,“ míní Farage. Na letošním výročním sjezdu prý stranickým kolegům vzkázal, že jednou z příčin předchozích volebních úspěchů byla schopnost distancovat se od extremistů. Po nástupu Battena do čela partaje se „kurz zásadním způsobem změnil“.



Farage jako příklad uvedl Battenovo rozhodnutí poskytnout podporu UKIP nedělní demonstraci v Londýně spolupořádané Robinsonem. Akce namířená proti plánu vlády pro odchod Británie z EU podle Farage pravděpodobně povede k „násilí a chuligánství“.

Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, dříve šéfoval krajně pravicové Anglické obranné lize (EDL) a média jej nyní označují i jako protiislámského aktivistu. Pravidelně se dostává do problémů s britskými úřady a dvakrát již byl odsouzen za pohrdání soudem. Podruhé se tak stalo v květnu, kdy mu soud uložil 13 měsíců vězení, Robinson byl ale po odvolání trestu zproštěn.