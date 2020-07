Od 15. července zruší Norsko pro některé země včetně Česka karanténu

Oslo Norsko od středy 15. července uvolní cestovní omezení pro více než dvacítku evropských zemí včetně České republiky a Slovenska, jejichž obyvatelé po příjezdu do této skandinávské země již nebudou muset nastoupit do karantény. V pátek to oznámila norská vláda. Uvolnění se bude týkat i některých oblastí Švédska, které kvůli volnému přístupu k pandemii nemoci covid-19 bylo výrazněji zasaženo než sousední Norsko a Finsko.

Británie zrušila povinnou karanténu pro cestující z Česka. Seznam zemí bude Londýn průběžně upravovat Norská vláda se rozhodla upravit podmínky pro cesty ze zemí Evropské unie, schengenského prostoru bez kontroly vnitřních hranic a z Evropského hospodářského prostoru (EHP). Podmínkou pro vstup do Norska bez povinné desetidenní karantény je méně než dvacet potvrzených případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny a zároveň v týdenním průměru méně než pět procent pozitivních testů během dvoutýdenního období, uvedl v prohlášení norský institut veřejného zdraví FHI.

Vláda pak v prohlášení informovala o tom, že výjimka vstupu bez karantény nadále platí pro cesty z Finska, Islandu a Dánska včetně Grónska a Faerských ostrovů a také ze švédskojazyčného autonomního finského souostroví Alandy. Nově mohou cestovat do Norska i lidé ze třech jihošvédských krajů, a to ze Skaane, Blekinge a Kronoberg. Norská vláda přemýšlí, zda se při pandemii neměla vydat švédskou cestou. Rozhodoval strach, přiznala premiérka Z neseverských zemí EU, schengenu či EHP karanténa nadále platí pro cestující z Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Lucemburska, Portugalska a Rumunska. FHI v souvislosti s připravovaným zmírněním vstupních opatření upozornil, že to není pobídka k tomu, aby se Norové do těchto států nyní vydali, protože nebezpečí nákazy nadále trvá. Norsko, kde žije asi 5,4 milionu obyvatel, podle americké Univerzity Johnse Hopkinse dosud zaznamenalo 8 965 případů covidu-19, 252 lidí pak komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.