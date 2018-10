Notoricky známý gangster James Whitey Bulger byl nalezen mrtvý. Jestli šlo o vraždu, je zatím nejasné

Charleston/ Praha Devětaosmdesátiletý proslulý gangster James Bulger byl v úterý nalezen mrtvý ve vězení, kde si odpykával doživotní trest za několik zločinů včetně vražd. Informoval o tom americký list The Boston Globe. Stalo se tak jen den poté, co Bulgera do věznice v Západní Virginii přivezli. Bulgerův advokát ani úřady však zatím nepotvrdili, že šlo o vraždu.

Zločinec neblaze proslulý po celých Spojených státech byl nedávno převezen do přísně střežené věznice Hazelton ve státě Západní Virginie.



Bulger byl už v minulosti přemístěn z floridské věznice do Oklahomy, i přesto, že se vědělo, že má zdravotní potíže. FBI už podle informací NBC zahájila vyšetřování vraždy.



Bulger byl odsouzen v roce 2013 k dvěma doživotím a pěti letům navíc za několik zločinů včetně spoluúčasti při 11 vraždách, které se odehrály po celých Spojených státech. FBI po něm pátrala celých 16 let, během kterých vraždil potenciální svědky a korumpoval policisty. K jeho zadržení vedl tip od bývalé královny krásy Islandu v roce 2011, kdy jej spravedlnost dopadla v kalifornské Santa Monice, kde žil se svou dlouholetou přítelkyní. V té době byl mezi 10 nejvíce hledanými osobami v zemi.

Bulgerův gang Winter Hill (Zimní kopec) řádil v Bostonu hlavně v 70. a 80. letech. Kápo místní mafie byl usvědčen z 31 ze 32 činů, z nichž ho prokurátoři obviňovali. Podle soudních spisů škrtil, mrzačil a střílel všechny, které pokládal za potenciální soupeře, policejní informátory či prostě nepohodlné svědky. Sám přitom donášel informace policii.

Jeho příběh dlouho fascinoval americká bulvární média a inspiroval spisovatele či filmaře. Jedním z nejznámějším zpracování Bulgerových osudů, kterým byl film Martina Scorseseho Skrytá identita z roku 2006, jej ztvárnil Jack Nicholson. Známé je takové filmové drama z roku 2015 s názvem Špinavá hra (Black mass), kde jeho postavu ztvárnil herec Johny Deep.