Paříž chce na ostrově změnit ústavu, na protest vzplála auta i domy

Úřady reagovaly vyhlášením nočního zákazu vycházení a mezinárodní letiště na ostrově zůstalo zavřené, informovaly agentury Reuters a AFP. Francouzské Národní shromáždění dnes rozhodlo, že v projednávání sporné legislativní změny bude pokračovat.

Snímky z hlavního města Nouméa ukazovaly ohořelá auta i zničené budovy. Úřady mobilizovaly bezpečnostní složky, v hlavním městě i v okolí zakázaly veškerá shromáždění a také konzumaci alkoholu. Zákaz vycházení platí dnes od 9:00 SELČ do 21:00 SELČ, což je podle místního času na Nové Kaledonii večer a noc z úterý na středu.

První střety s policií začaly v pondělí SELČ během dne, když demonstranti zablokovali některé silnice. Podle vrchního zástupce Francie v Nové Kaledonii Loiuse Le Franka pachatelé při nepokojích ničili obchody i obytné domy a v některých případech vyhnali lidi z jejich obydlí, načež domy zapálili. Le Frank také řekl, že někdo na policisty střílel z pušek, ovšem nikdo nezemřel. Nejméně 36 lidí skončilo ve vazbě.

Násilnosti vypukly v době, kdy zastánci nezávislosti Nové Kaledonie protestují proti úpravě místní ústavy, o níž se začíná debatovat ve francouzském parlamentu. Změna by umožnila většímu počtu přistěhovalců z Francie hlasovat v místních volbách, což podle stoupenců osamostatnění oslabí vliv domorodých Kanaků.

Projednávání sporné změny bude v dolní komoře francouzského parlamentu pokračovat a poslanci by o ní mohli hlasovat ještě dnes, píše agentura AFP. Podle představitelů vládního tábora nelze ustupovat násilí v ulicích. Levicové strany naopak vyzvaly k přerušení rozpravy o textu. „Uklidnění se nemůže uskutečnit jinak prostřednictvím stažení návrhu na změny ústavy,“ řekl šéf komunistického klubu André Chassaigne. Pravicová opozice však podpořila vládní tábor a pokračování projednávání zákona.

Konečné schválení změny ústavy si vyžaduje hlasování obou komor na společném zasedání. Jinak by bylo nutné uspořádat referendum. Francouzský premiér Gabriel Attal dnes podle stanice BFM-TV řekl, že společné zasedání nebude svoláno okamžitě, což má vytvořit prostor pro další jednání se zastánci nezávislosti Nové Kaledonie, což navrhuje prezident Emmanuel Macron.

Nová Kaledonie je jedním z pěti francouzských teritorií v Asii a Oceánii. Žije tam zhruba 270 tisíc lidí, vedle Kanaků jsou to lidé původem z Evropy a potomci přistěhovalců z asijských a tichomořských území. V uplynulých letech se voliči třikrát v referendu vyslovili pro zachování vazeb na Paříž.

Dosud tam na základě dohody z roku 1998 mohli hlasovat pouze Kanakové a přistěhovalci, kteří v místě v té době už žili. O více než 25 let později to znamená, že hlasovací právo nemá skoro pětina voličů, uvádí francouzská média. Francouzská vláda jej chce přiznat všem přistěhovalcům, kteří jsou na ostrově alespoň deset let.

„Doufáme, že Národní shromáždění (dolní komora francouzského parlamentu) bude respektovat náš hlas, naši důstojnost a naši hrdost na to, že jsme Kanakové,“ řekl Reuters jeden z účastníků protestů.

Související nepokoje vedly k tomu, že mezinárodní letiště v Nouméji přerušilo provoz a veškeré komerční lety byly zrušeny. Rovněž zavřené zůstaly mnohé školy v hlavním městě.