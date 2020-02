Nový koronavirus je velmi vážnou hrozbou pro svět, varoval šéf WHO

ŽENEVA Nákaza novým typem koronaviru postihuje zatím především Čínu, kde bylo zaznamenáno 99 procent všech případů infekce. Epidemie ale představuje velmi vážnou hrozbu i pro zbytek světa, uvedl v úterý na úvod schůzky Světové zdravotnické organizace (WHO) její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň vyzval ke sdílení vzorků viru a urychlení vývoje léků a vakcín proti nákaze.

Do této chvíle Čína zaznamenala 42 708 potvrzených případů a 1017 úmrtí, prohlásil Tedros v zahajovacím projevu na dvoudenní schůzce WHO, jejímž cílem je uspíšit vývoj léků, diagnostiky a vakcín proti viru 2019-nCoV. Ten se od konce loňského roku šíří z čínského města Wu-chan a zasáhl již dalších 25 zemí světa.



Setkání WHO, které se podle agentury Reuters koná za zavřenými dveřmi, se účastní více než 400 expertů a představitelů řady států světa. Ti, kteří jsou z Číny a Tchaj-wanu, se zapojují prostřednictvím videokonference.

Přední hongkongský epidemiolog Gabriel Leung cestou na schůzku WHO v Ženevě řekl britskému listu The Guardian, že pokud se nepodaří dostat šíření nového koronaviru pod kontrolu, mohly by se jím nakazit dvě třetiny světové populace. Podle expertů jeden průměrný pacient stihne infikovat dalších 2,5 člověka.

Podle Leunga je nyní klíčové zjistit, zda tvrdá opatření, která přijaly čínské úřady ve snaze zastavit šíření nákazy, jsou účinná. Pokud se ukáže, že jsou, měly by i ostatní země zvážit jejich zavedení, dodal Leung. Čína kvůli nákaze odřízla jedenáctimilionové město Wu-chan od okolního světa a uzavřela i řadu dalších oblastí v nejpostiženější provincii Chu-pej.