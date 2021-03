Nový šéf Pentagonu přiletěl na svou první návštěvu Afghánistánu, sejde se s prezidentem Ghaním

Kábul Americký ministr obrany Lloyd Austin přiletěl do Kábulu, uvádí místní média. Na svou první cestu do Afghánistánu na postu šéfa Pentagonu se vypravil v době, kdy se spekuluje o tom, jak dlouho ještě američtí vojáci v této zemi zůstanou.

Afghánská média informovala, že Austin přiletěl do Kábulu z Indie. Očekává se, že se sejde s nejdůležitějšími afghánskými představiteli, včetně prezidenta Ašrafa Ghaního.



Americký prezident Joe Biden v rozhovoru s televizí ABC News tento týden řekl, že pro Spojené státy bude těžké stáhnout vojáky z Afghánistánu k 1. květnu, jak se zavázaly v loňské dohodě s radikálním hnutím Tálibán. Biden dodal, že pokud termín pro stažení bude prodloužen, nebude to „o moc déle“. V reakci na to Tálibán v pátek pohrozil, že pokud američtí vojáci zůstanou v Afghánistánu i po 1. květnu, nezůstane to bez následků.