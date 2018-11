Novým ministrem pro brexit bude náměstek ministra zdravotnictví Barclay, ministryní práce Ruddová

Londýn Novým ministrem pro odchod Británie z Evropské unie se v pátek stal Stephen Barclay, který dosud zastával post náměstka na ministerstvu zdravotnictví. Oznámil to mluvčí britské vlády, informovala agentura Reuters. Na rozdíl od svých předchůdců bude mít Barclay ale jiné úkoly, věnovat se bude především domácí přípravě na brexit. Další jednání s EU bude do mimořádného summitu EU vést osobně premiérka Theresa Mayová.

Nové ministry premiérka Mayová musela vybrat poté, co ve čtvrtek svou rezignaci kvůli oznámili ministr pro brexit Dominic Raab a ministryně práce Esther McVeyová. Oba členové vlády nesouhlasili s předběžným textem dohody o brexitu, kterou vláda Mayové vyjednala v Bruselu.



Podle britských médií Mayová původně funkci ministra pro brexit nabídla ministru životního prostředí a přednímu zastánci odchodu Británie z Evropské unie Michaelovi Goveovi, ten ale údajně odmítl a rozhodl se zůstat v dosavadní funkci.

Barclay, který podle agentury Reuters v roce 2016 v referendu o brexitu hlasoval pro odchod Británie z Evropské unie, bude mít podle mluvčího vlády coby ministr jiné úkoly než měli jeho dva předchůdci David Davis a Dominic Raab. Na posledních deset dní vyjednávání o budoucím uspořádání vztahů s EU, tedy do mimořádného summitu EU 25. listopadu, na kterém se mají lídři zemí EU zabývat „rozvodovou dohodou“, bude dohlížet Mayová osobně, řekl vládní mluvčí.

Nový ministr pro brexit by se měl věnovat spíše domácí přípravě na odchod Británie z EU a tomu, aby byla dohoda následně schválena v britském parlamentu.

Právník Barclay byl dosud náměstkem ministra zdravotnictví. Od roku 2010 je také poslancem za Konzervativní stranu. BBC uvedla, že je považován za vysoce loajálního k premiérce Mayové.

Do vlády se vrátila Amber Ruddová, která nahradí ve funkci Esther McVeyovou, která stejně jako Raab rezignovala kvůli nesouhlasu s předběžným textem brexitové dohody. Ruddová byla do dubna ministryní vnitra. Ve funkci skončila kvůli skandálu kolem přísné imigrační politiky, která se dotkla i přistěhovalců z Karibiku přesídlených do Británie po druhé světové válce. Ruddová je od roku 2016 již šestou šéfkou ministerstva práce.

Do funkce byli v pátek kromě dvou ministrů jmenováno také několik náměstků a nižších úředníků, jejichž předchůdci své posty rovněž opustili pro nesouhlas s kurzem premiérky Mayové v jednáních o brexitu.