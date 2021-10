O vzniku ‚semaforové koalice‘ v Německu ještě není rozhodnuto. Jednání o vládě ohrožují daně

Ticho panovalo i na jejich účtech na sociálních sítích. Tři strany, jež směřují k vytvoření takzvané „semaforové koalice“, se hned na počátku dohodly na diskrétnosti. Tím chtějí předejít situaci, aby případný únik důvěrných informací neohrozil možný společný vládní projekt.

Přísně vzato ale platí, že ani dva týdny po volbách do Spolkového sněmu samotné koaliční rozhovory ještě vůbec nezačaly. Zatím tak zůstává otevřena otázka, jaký program by trojčlenná koalice měla a kdo by obsadil klíčová ministerstva. Současné debaty jsou proto oficiálně označovány jako takzvané „sondáže“, to znamená jakési vzájemné oťukávání.

Další setkání představitelů SPD, Zelených a FDP je naplánováno na dnešek a na pátek. Definitivní rozhodnutí, zda budou zahájeny skutečné koaliční rozhovory, by mohlo padnout do konce týdne.

Zástupci dvou menších stran, Zelených a liberálů (FDP), dorazili na včerejší schůzku se sociálními demokraty společně. To mělo naznačit, že při jednáních s volebním vítězem hodlají táhnout za jeden provaz.

Předseda liberálů Christian Lindner označil již bezprostředně po volbách obě menší strany za zástupce „pokrokového středu“. Naopak SPD a CDU, jež dosud spolu tvořily spolkovou vládu, podle jeho názoru symbolizují status quo a nechtějí žádné změny.

Lindner své tvrzení opírá také o detailní výsledky nedávných německých voleb, z nichž vyplynulo, že jak pro FDP, tak i pro Zelené hlasovali nadprůměrně prvovoliči a zástupci mladé generace.

Přitom ale pořád trvá nejvíc rozporů právě mezi Zelenými a FDP. „Naše červené linie jsou známé a nezměnily se: žádné zvyšování daní a žádné změkčování dluhové brzdy v naší ústavě,“ uvedl před zahájením rozhovorů čelný představitel FDP Marco Buschmann pro týdeník Der Spiegel. Zároveň však dodal, že všechny tři strany mají velkou ambici dotáhnout jednání do úspěšného konce.

Spolupředseda Zelených Robert Habeck to vidí podobně, i když z opačného úhlu pohledu. „Existuje mezi námi řada věcných konfliktů. Atmosféra našich dosavadních rozhovorů a ambice nastolit nový politický styl nemohou překrýt, že to stále ještě není dohodnuté a rozdíly mezi námi jsou často výrazné,“ prohlásil pro německý veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk.

Později Habeck upřesnil, že měl na mysli hlavně otázku financí a veřejných rozpočtů. Připustil dokonce, že v mnoha případech jde o „světonázorové rozdíly“. I Habeck ale vzápětí dodal, že krach rozhovorů „by nebyl řešením“. Pokud by podle něj náhodou opět vznikla nová velká koalice sociálních a křesťanských demokratů, jež vládla zemi posledních osm let, tak by se podle jeho slov Německo „zbláznilo“.

Zatímco SPD, Zelení a liberálové pomalu směřují ke společnému vládnutí, křesťanští demokraté, kteří dosud byli 16 let u moci a skončili druzí, začínají reflektovat vlastní neúspěch.



Po nejhorším výsledku od vzniku Spolkové republiky jejich předseda Armin Laschet v minulých dnech naznačil, že odejde z čela strany. Současně dal ale najevo, že chce hledání nového vedení ovlivnit.

Včera pak CDU oznámila, že na mimořádném lednovém sjezdu mají být nově obsazeny všechny klíčové funkce, počínaje předsedou přes prezídium až po širší předsednictvo. Není přitom vyloučeno, že do výběru nového stranického šéfa bude v nějaké formě zapojena členská základna. Mnozí v CDU považují za jeden z hlavních důvodů porážky skutečnost, že o jmenování Lascheta volebním lídrem rozhodla malá skupina nejvyšších funkcionářů.

Již během uplynulého víkendu oznámili dva významní politici křesťanských demokratů, ministr hospodářství Peter Altmaier a ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová, že se vzdají svých poslaneckých mandátů.

Na jejich místa se tak dostanou dva mladší politici. Oba prý chtěli tímto způsobem vyslat signál směrem dovnitř strany, aby po volbách přistoupila k obrodě a přišla s novými tvářemi.