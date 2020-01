Na Kanadu udeřila sněhová bouře. Zasypala auta a vchodové dveře, lidé se vyhrabávají z domů

Praha Kanadská federální vláda pomůže newfoundlandské provincii odklidit následky silné sněhové bouře, která v pátek a v sobotu udeřila rychlostí větší než 130 km/h a pokryla ulice a domy vysokými závějemi. Zhruba deset tisíc lidí zůstalo bez elektřiny. Bouře zasypávala auta a vchodové dveře domů, takže se lidé museli doslova prohrabávat ven. O situaci informoval server listu The Guardian.

„Pokud se předpověď počasí vyplní, bude to ta nejsilnější a nejintenzivnější bouře, kterou jsem zažil za celý svůj život,“ prohlásil Eddie Sheerr, hlavní meteorolog stanice NTV News v kanadském Newfoundlandu pro The Washington Post.



A předpověď se skutečně vyplnila. Na mezinárodním letišti v St. John’s, což je hlavní město Newfoundlandu, nasněžilo nejvíc bílé nadílky od doby založení letiště v roce 1941. V rámci celého regionu padl rekord z roku 1999, co se napadaného sněhu týče. Z pátku na sobotu byl provoz letiště přerušen, odvolána byla i většina nedělních letů. Lidé na sociálních sítích začali bouři přezdívat „sněhový Armageddon“.

Starosta města St. John’s Danny Breen v pátek vyhlásil stav nouze a ten zůstává v platnosti do teď. Vyzval obyvatelé, aby zůstali doma a nic nepodnikali. Regionální premiér Dwight Ball požádal o pomoc kanadskou vládu včetně zapojení armádních jednotek.

Almost all snowed in. The good news is that this is a drift and there is freedom on the other side. #nlwx pic.twitter.com/X4CRcx1xM6 — Mark Duggan (@markduggan) 18. ledna 2020

Kanadská veřejnoprávní televize informuje o lavině, která zasypala přístavní čtvrť města St. John’s, protože je z jedné strany lemována velmi strmými kopci. Pohřešuje se jeden 26letý muž, který se v pátek vydal navštívit přítele uprostřed vánice.

Snow World...



With this are you still interested in going to Canada?



Newfoundland - Canada  pic.twitter.com/t7kPH0xxkG — Tosin Olugbenga (@TosinOlugbenga) 19. ledna 2020

Seamus O’Regan, kanadský ministr přírodních zdrojů, potvrdil přijetí žádosti a řekl, že armáda ještě může být povolána, je však nutné dohodnout se na konkrétních úkolech. Prvotním je dle něj odklizení cest na strategicky důležitá místa, jako jsou například nemocnice. Bouři popsal takto: „Je to sněhová kalamita a zároveň hurikán. Takováhle kombinace dokáže zhasnout celé město.“ Někteří lidé se rozhodli nelámat si s nepříznivými podmínkami hlavu a přeměnili své vchody v lednice.

This week a big snow storm hit Newfoundland, Canada, and rather than dig themselves out, some decided to get creative and turn their front door entrances into beer fridges pic.twitter.com/SOyOgsuEAI — Ian P. McCarthy (@Toffeemen68) 19. ledna 2020

Kanadský premiér Justin Trudeau na svém Twitteru uvedl: „Pomoc je na cestě.“ Bouře se bude dále pohybovat směrem ke Grónsku a Islandu, kde by měla udeřit v již mírnějších parametrech.