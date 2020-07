Obvinění Sorose z financování levicových radikálů stála dlouholetého novináře pozici. Prý podněcuje konspirační teorie

CHICAGO V reakci na sloupek novináře Johna Kasse, ve kterém obvinil George Sorose z financování levicových radikálů, plánuje šéfredaktor deníku Chicago Tribune oddělit zpravodajství od sloupkařské sekce. Autora sloupku vedení deníku označilo za konspirátora, obviňuje ho z náboženské bigotnosti a zároveň ho připravilo o vedoucí pozici.

Žurnalista John Kass, který se v novinách protlouká už 23 let, ve svém sloupku před týdnem napsal, že „velká města vedená demokratickými starosty, kde se vraždy a přestřelky gangů vymykají kontrole a která bývala pulzujícími metropolemi, jsou na cestě k tomu, aby se z nich stala města duchů. Tato demokratická města jsou také místy, do kterých levicový miliardář George Soros nainvestoval miliony dolarů, aby pomohl ke zvolení bojovníkům za liberálně-sociální spravedlnost do funkcí státních zástupců.“

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Zejména Illinoiský židovský zákonodárný sbor se vůči Kassovi ohradil a obvinil jej z lhostejnosti, jelikož podle sboru Kass o vzrůstajícím antisemitismu v zemi ví, stejně tak jako ví o šíření konspirací o Sorosovi na sociálních sítích.

Podle Anti-Defamation League se agresivní jazyk vymezující se proti Sorosovi objevil ve virtuálním prostoru poté, co smrt George Floyda spustila vlnu demonstrací. Sdílené posty často upozorňují na souvislost mezi Sorosovými penězi a antifou. Ta je také v hledáčku prezidenta Donalda Trumpa, který aktivisty z antify obviňuje z násilností, aniž by uváděl konkrétní důkazy.

Novinář, který svou kariéru odstartoval u jedné z redakčních kopírek, v inkriminovaném sloupku mimo jiné také obvinil státní zástupce údajně financované Sorosem z toho, že pomáhají násilníkům vyváznout bez trestů. Sloupek Kasse stál jeho pozici vedoucího publicistiky, a zároveň obdržel káravý dopis ze strany vedení Chicago Tribune. To novináře obviňuje z náboženské bigotnosti a z podněcování konspiračních teorií.

„Nebudu se omlouvat za psaní o Sorosovi. Nebudu sklápět hlavu před těmi, kteří mě nespravedlivě očernili. Budu v psaní svého sloupku pokračovat,“ okomentoval kritiku ze strany deníku Kass. „Levice nemá ráda mé politické názory. Je mi to jasné! Já ty jejich také nemám příliš v lásce,“ dodal.