Tisíce lidí se sešly na protestu v Seattlu a v Portlandu, v Austinu se střílelo

Seattle Týdny násilných střetů mezi federálními agenty a demonstranty v Portlandu v americkém státu Oregon přivedly zpět do ulic tisíce lidí a v sobotu večer se uskutečnily protestní pochody v ulicích několika amerických měst. Demonstrace proti rasismu, které začaly slábnout, tak dostaly nový impuls a rozšířily se i na demonstrace proti přítomnosti federálních agentů, upozornil list The New York Times.

Sobotní demonstraci v Seattlu ve státě Washington označila agentura Reuters za největší demonstraci hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) za poslední týdny. Menší protesty se konaly také v texaském Austinu a v Louisville ve státě Kentucky či v kalifornském Oaklandu. V Austinu se při protestu střílelo a jedna osoba přišla o život.

Vřava v Portlandu. Skomírající protesty začaly po příjezdu federálních jednotek opět nabírat na síle V Seattlu na demonstraci dorazilo kolem pěti tisíc lidí. Při protestech někteří demonstranti rozbíjeli okna a podpálili budoucí nápravně výchovný ústav pro mladistvé. Policie nasadila slzný plyn a zábleskové granáty, aby dav rozehnala. Nejméně 45 demonstrantů bylo zatčeno a zraněno bylo několik civilistů i mužů zákona. V Austinu se na pochod vydalo asi 100 protestujících. Zdejší protesty narušila střelba, při které přišla o život jedna osoba. Podle záběrů zveřejněných na facebooku při pochodu zaznělo několik výstřelů. Místní policie a zdravotnická služba pak na twitteru uvedly, že při střelbě byla jedna osoba zabita, nikdo další nebyl zraněn. Podle prvních zpráv pachatel zastřelil osobu ve svém autě. Podezřelý byl zadržen, uvedla policie. Žádné další informace neposkytla s tím, že vyšetřování je na počátku. Původně poklidný protest v Oaklandu se pozdě v noci přeměnil na násilný. Podle policie demonstranti zapálili soudní budovu, poškodili policejní stanici a napadli policisty. Demonstranti rozbíjeli okna, sprejovali budovy, házeli dělobuchy a na policisty mířili lasery, uvedla policie na twitteru. Požár v soudní budově se podle agentury AP podařilo rychle uhasit. Policie v Seattlu zahájila operaci s cílem zrušit ‚autonomní zónu‘ demonstrantů V Louisville se v sobotu sešla skupina silně ozbrojených černošských demonstrantů, kteří požadovali spravedlnost pro Breonnu Taylorovu, černošku zabitou v březnu policisty, kteří vtrhli do jejího bytu. Policisté se snažili několik desítek demonstrantů s poloautomatickými zbraněmi a brokovnicemi oddělit od menší ozbrojené skupiny jejich odpůrců. Původním impulsem vlny protestů byla květnová smrt neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu, nově ale účastníky sjednocuje nesouhlas s nasazováním federálních složek při zajištění pořádku v amerických městech. Na síle nabývají zejména demonstrace v Portlandu, nejlidnatějším městě státu Oregon, kde protesty trvají už skoro dva měsíce. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost tam před třemi týdny vyslalo federální síly. Při protestu v Seattlu se objevil například transparent „Federální agenti, běžte domů“ a lidé skandovali mimo jiné „Bez spravedlnosti není smíru“. Jeden z demonstrantů, Michaud Savage, podle listu The New York Times prohlásil, že protest vyjadřuje nespokojenost s místními úřady a s nasazením federálních agentů v Portlandu.