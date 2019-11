Odvolací soud opět vyhověl kongresmanům ve sporu o Trumpovy finanční záznamy

WASHINGTON Odvolací soud ve Spojených státech zamítl ve středu žádost prezidenta Donalda Trumpa, aby se znovu zabýval rozhodnutím, které dalo za pravdu výboru Sněmovny reprezentantů, který žádá o nahlédnutí do prezidentových finančních záznamů. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Trumpův právník John Sekulow už řekl, že se proti rozhodnutí odvolá k nejvyššímu soudu USA.

Výbor pro dohled a reformu americké Sněmovny reprezentantů letos firmu Mazars LLP, která zpracovávala pro Trumpa účetnictví, vyzval, aby mu poskytla finanční záznamy prezidenta a několika jeho firem za posledních osm let. Jde o jeden z řady právních kroků, které vyhrocují konflikt mezi Sněmovnou reprezentantů, ovládanou demokraty, a Bílým domem.



Odvolací soud zamítl prezidentovu žádost, aby si znovu vyslechl jeho argumenty, podle kterých je žádost o nahlédnutí do účetnictví nezákonná.

Už v květnu soudce ve Washingtonu rozhodl, že má účetní firma Mazars LLP udělat, co po ní výbor Sněmovny reprezentantů požaduje. V říjnu soud vyšší instance ve Washingtonu verdikt potvrdil, tehdy hlasoval panel soudců v poměru dva ku jednomu. Nynější rozhodnutí, kterým zamítl žádost Trumpa o opětovné slyšení jeho argumentů, přijali soudci poměrem hlasů osm ku třem.

„Američané si zaslouží vědět, co Donald Trump schovává ve svých daňových přiznáních,“ napsal v reakci na rozhodnutí soudu na twitteru bývalý americký viceprezident Joe Biden, favorit klání o demokratickou nominaci do prezidentských voleb v příštím roce.

Už minulý týden newyorský odvolací soud potvrdil, že Trump musí vyšetřovatelům předložit daňová přiznání za posledních osm let. Přiznání mají posloužit při vyšetřování, zda šéf Bílého domu ještě před nástupem do úřadu zaplatil za mlčení dvou žen, s nimiž měl údajně nemanželský poměr. Očekává se, že se Trump i v této věci znovu odvolá a obrátí se na nejvyšší soud. V něm přitom mají většinu konzervativní soudci. Dva z nich jmenoval právě on.

Šéf Bílého domu svá daňová přiznání dlouhodobě odmítá zveřejnit, přestože od dob Richarda Nixona to udělali všichni prezidenti USA.