‚On je tím, kdo dělá násilí na Bělorusech.‘ Evropská unie by měla potrestat i Lukašenka, řekl Babiš

BRUSEL Evropská unie by měla na běloruský sankční seznam zařadit i autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Před začátkem čtvrtečního unijního summitu to řekl český premiér Andrej Babiš. Prezidenti a premiéři unijních zemí by podle něj neměli spojovat reakci na vývoj v Bělorusku s postihy vůči Turecku, což požaduje Kypr. Kyperský prezident, jehož země jako jediná blokuje sankce vůči běloruským představitelům, však dal najevo, že na vrcholné schůzce nehodlá ustoupit.

Unijní diplomacie připravila seznam čtyř desítek činitelů odpovědných za volební manipulace a násilné potlačování protestů v Bělorusku. Mezi lidmi, jimž chce evropské společenství zmrazit majetek a zakázat vstup na své území, však Lukašenko zatím nefiguruje.

Cichanouská ohlásila vytvoření ‚stínové vlády‘ Běloruska. Chce ukázat, že není sama „Ty sankce by měly být uvaleny právě na něj, protože on je tím, kdo dělá násilí na Bělorusech,“ řekl ve čtvrtek českým novinářům v Bruselu Babiš. Část států zatím Lukašenkovo zařazení na seznam blokuje, neboť by to podle nich zkomplikovalo možný dialog s Minskem. S ohledem na Lukašenkův trvající tvrdý přístup k opozici a odmítání jakýchkoli ústupků však podpora pro jeho potrestání mezi unijními státy stoupá. Podle diplomatů je však nereálné, že by se jakékoli sankce podařilo schválit na začínajícím summitu. Kyperský prezident se podle zdrojů agentury Reuters den před summitem sešel s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, kterého ujistil o tom, že trvá na podpoře sankcí vůči Turecku výměnou za souhlas s těmi běloruskými. Odmítáme represe a násilí na běloruských občanech, řekl po schůzce v Lánech Petříček Kypr za podpory Řecka, Francie či Rakouska navrhuje potrestat lidi a společnosti odpovědné za průzkumnou tureckou těžbu poblíž kyperských břehů. Další země včetně předsednického Německa ovšem nechtějí zhoršení vztahů s partnerem v NATO, který v rámci migrační dohody pomáhá brzdit příliv běženců do Evropy. K dialogu EU s Ankarou krátce před summitem vyzývali i někteří turečtí vládní politici. „Konflikt Kypru s Tureckem bychom měli řešit odděleně...Obávám se, že sankce by nebyly dobré řešení,“ prohlásil dnes Babiš. EU Lukašenka neuznává za prezidenta kvůli zmanipulovaným srpnovým volbám. Podle návrhu závěrů summitu by se mohli šéfové států a vlád shodnout na odsouzení vývoje v Bělorusku a výzvách k ukončení násilí a vypsání nových voleb. Pokud se však ostatním lídrům nepodaří přesvědčit kyperského prezidenta k ústupku, přímé schválení sankcí v konečné dohodě nebude.