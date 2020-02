Orkán dosahuje v Německu 180 km/h. Deutsche Bahn zastavila dálkové spoje. Zrušené jsou i lety do Prahy

Německá železniční společnost Deutsche Bahn kvůli orkánu Sabine, jehož vítr v Německu místy dosahuje až 180 kilometrů za hodinu, postupně zastavuje dálkovou železniční dopravu na území celé spolkové republiky. Aerolinky Eurowings zase kvůli bouři, která už naplno zasáhla západ a sever Německa, zrušily skoro všechny lety.

Řadu spojení odřekla také Lufthansa i další společnosti. Stovky letů odpadnou i v pondělí.



Deutsche Bahn se v podvečer rozhodla zastavit dálkovou dopravu v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku. Dálkové vlaky poté svou cestu předčasně ukončovaly i ve všech dalších částech Německa. Zrušeny jsou v neděli večer i přímé železniční spoje mezi Berlínem a Prahou. Cestující, kteří se nedostanou tam, kam potřebují, dostanou poukazy na hotel nebo budou mít možnost přenocovat ve speciálních vlacích na nádražích.

Bouře, které se v Německu říká Sabine a v Británii Ciara, už také způsobila několik železničních nehod. Vlak z Amsterdamu do Berlína s asi 300 cestujícími krátce za německými hranicemi narazil do spadlého stromu. Po dvou hodinách mohl v jízdě pokračovat, do Berlína v neděli už ale nedojede. Spadlé stromy blokují i některé regionální tratě. V Hamburku do stromu narazila zdejší nadzemní dráha. O zraněných německá média neinformují.



Problémy orkán přináší i v letecké dopravě. Společnost Eurowings zrušila téměř všechny lety z Berlína, Hamburku, Hannoveru, Dortmundu, Düsseldorfu, Kolína nad Rýnem a Stuttgartu. Desítky letů různých společností odřeklo největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Výpadky už pocítila i Praha, kam v neděli nedorazily dva německé spoje z Kolína nad Rýnem a Düsseldorfu.

Zrušeny jsou i některé pondělní spoje do Prahy. S výpadkem prakticky všech letů až do odpoledních hodin počítá v pondělí letiště v Mnichově, kde se už v neděli neuskutečnilo kolem 100 startů a přistání. Vzdušný přístav v západoněmeckém Düsseldorfu na pondělí zrušil 100 z 570 plánovaných letů.

Na severu Německa je kvůli Sabine přerušené lodní spojení s řadou ostrovů. Především na západě země bylo odřeknuto mnoho kulturních a sportovních akcí, včetně zápasu nejvyšší fotbalové ligy mezi týmy Borussia Mönchengladbach a 1. FC Köln. V pondělí v některých částech země zůstanou uzavřené školy, týká se to například velkých měst v Severním Porýní-Vestfálsku, Hesensku a Bavorsku.