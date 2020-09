Ovace pro ‚běloruskou prezidentku‘. Opoziční lídryni se v polských Krkonoších dostalo velkolepého přijetí

Popularitu sklízela Tichanovská jako skutečná hlava státu. Kolem ní se neustále kupil houf obdivovatelů, každý chtěl na mobil zachytit kus selfie, až jí ochranka musela rozrážet cestu.



„Jsme vděční za to, že o nás mluvíte,“ řekla lídryně opozice publiku s tím, že jednou možná přijde doba, kdy Evropa bude muset pomoci Bělorusku víc než jen morální podporou. Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz pak vyčetl Evropské unii, že musí pro svobodu v Bělorusku činit konkrétní kroky a nejenom slova.

„Mezi námi a naší opozicí existuje na postupu vůči Bělorusku úplná shoda,“ řekl Czaputowicz a připomněl výraznou finanční podporu, kterou jeho země poskytuje nezávislým médiím a rozvoji občanské společnosti.

Tichanovskou před cestou do Krkonoš přijal i polský premiér Mateusz Morawiecki. Daroval jí symbolické klíče od varšavské vily, jež se stala novým sídlem Běloruského domu jako centra běloruské menšiny, které prý dosud sídlilo ve stísněných prostorách.

Prostí Bělorusové to ale vidí trochu jinak a stěžují si zejména na komplikace při vjezdu do země omezenému kvůli koronaviru i při udělování humanitárních víz. „Pravidla se zostřila, i když Poláci deklarovali, že z Běloruska pustí každého, kdo je pronásledován. My jsme ale museli čekat celý týden,“ řekl LN Michail, který čeká na výjezd do Evropské unie v ukrajinském hlavním městě Kyjevě.

Polish Prime Minister #Morawiecki has just met the leader of the Belarusian opposition #Cichanouska to support the Belarusians and hand over the building in Warsaw to the Belarussian opposition. #Belarus belongs to the West! Europe stands with Belarusians! pic.twitter.com/uB52DbaVFm