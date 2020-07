Ozbrojený muž se na Ukrajině zmocnil autobusu, 20 lidí zajal jako rukojmí. Policie s ním vyjednává

Tajná služba SBU podle deníku ujistila, že nejde o cvičení, a že protiteroristické středisko SBU se na operaci podílí. Muž, který se zabarikádoval v autobusu, podle SBU několikrát vystřelil.



„Autobus s prostřílenými okny stojí u divadla. Není známo, zda jsou uvnitř ranění,“ uvedla televize 112 na svém webu.

Podle policie muž, se kterým vyjednává po telefonu, na sociálních sítí ustavičně opakuje, že je „nespokojen se systémem“ v zemi.

Místo obklíčili příslušníci speciálních jednotek s automatickými zbraněmi. Dopravu v centru policie zastavila.

Luck má více než 200 tisíc obyvatel a leží na západě Ukrajiny.

