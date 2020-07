Trump hrozí vysláním federálních sil do dalších měst. V Chicagu je podle něj situace horší než v Afghánistánu

Washington Americký prezident Donald Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální pořádkové síly i do dalších velkých měst ovládaných demokraty, včetně Chicaga či New Yorku. Informovala o tom v úterý agentura AFP. Do Portlandu vyslal prezident bezpečnostní složky kvůli demonstracím proti rasismu a policejní brutalitě. Jejich počínání ve městě na severozápadě USA se ale stalo terčem kritiky.

Podle prezidenta by mohly federální pořádkové síly zamířit do New Yorku, Chicaga, Filadelfie, Detroitu, Baltimoru či Oaklandu, jejichž starostové jsou podle nich „liberální demokraté“ a „anarchistů“ v ulicích se bojí. Například v Chicagu je podle šéfa Bílého domu situace nyní „horší než v Afghánistánu“. V Portlandu, kam již na počátku července Trump federální síly poslal, složky podle něj odvedly „skvělou práci“.

Trump ohlásil obnovu briefingů ke koronaviru. Nemocných přibývá, připustil Do Portlandu ve státě Oregon Trump vyslal bezpečnostní složky, které spadají pod federální ministerstvo vnitřní bezpečnosti, kvůli demonstracím proti rasismu a policejnímu násilí. Úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf účastníky manifestací označil za „anarchisty“ či „násilné masy“. Podle portlandských politiků z řad demokratů ale přítomnost federálních sil napětí ve městě jen posílila. Kritiku si vysloužili jejich příslušníci i za to, že na demonstracích zasahují ve vojenských úborech a zadržené odvádějí do neoznačených vozidel. Ke kritice počínání sil ministerstva vnitřní bezpečnosti se přidal v pondělí i republikánský senátor Rand Paul. Ztratí Trump baštu republikánů? Prezidentovi mizí hlasy v Texasu i v dalších státech Trumpova hrozbu o vyslání sil do dalších měst odsoudila například demokratická guvernérka státu Michigan, ve které leží Detroit. „Není důvod, aby prezident vysílal federální síly do města, ve kterém lidé pokojně a s respektem požadují reformy,“ uvedla Gretchen Whitmerová. Demonstrace proti rasismu a policejní brutalitě vypukly ve Spojených státech po květnové smrti černocha George Floyda, který zemřel v Minneapolisu při zatýkání bělošským policistou. V posledních týdnech masivní demonstrace utichly, v některých amerických městech se ale lidé na protestech dál scházejí.