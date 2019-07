‚Pan slušňák‘ cítí šanci. Soupeřem favorita Borise Johnsona je Jeremy Hunt, sází na mladé konzervativce

LONDÝN Ve Spojeném království jde do finále volba lídra Konzervativní strany. Na 160 tisíc straníků tím v příštích dnech rozhodne také o jménu nového ministerského předsedy. Soupeřem favorita Borise Johnsona je Jeremy Hunt. Když si přeložíme příjmení Hunta do češtiny, vyjde nám „lov“. A byl to právě lov, čím si Hunt v posledních dnech vysloužil pozornost britských médií.

„Jestliže se najde parlamentní většina, která by měla šanci zrušit zákaz honů na lišku,“ řekl ministr zahraničí deníku The Telegraph, „předložím tuto věc parlamentu… Já sám nejsem lovcem, není to zrovna můj šálek čaje. Domnívám se ale, že co se týče rovnováhy na venkově, je to prostě součást našeho kulturního dědictví. Nevadí mi tedy, že jiní lidé loví.“



Hony na lišku, které jsou ve Spojeném království zakázané od roku 2004, vynesly Huntovi důkladnou mediální masáž. Tah, jímž zamýšlel získat na svou stranu venkovské konzervativní voliče, se obrátil proti němu. O několik hodin později svá slova musel dementovat a výsledkem byl pouze další propad ve volebních preferencích. Podle agentury YouGov má Hunt podporu pouhých 26 procent straníků a favorit Boris Johnson nad ním se 74 procenty vede o mnoho koňských délek.

Pokud to ještě před týdnem vypadalo, že Johnsona může porazit leda Johnson, teď se situace změnila – zdá se, že už jej nemůže zastavit nikdo. Johnson se po medializované hádce se svou přítelkyní dokázal vyhnout dalším skandálům a získal na svou stranu nejvlivnější konzervativní média – deníky The Times a The Telegraph nebo třeba server ConservativeHome. Po celém Spojeném království dál baví posluchače na volebních mítincích.

„Říkají, že jestli bude tvrdý brexit,“ začal Johnson svou sobotní řeč v Nottinghamu, „přestanou létat letadla, nebudeme mít pitnou vodu a Tesco nebude vařit štědrovečerní večeři. Ministerstvo zemědělství prohlásilo, že kvůli nedostatku sušeného mléka, glukózy a syrovátky nebudeme moci vyrábět tyčinky Mars, na nichž přece závisí zdraví našich dětí… Ujišťuji vás, že nic podobného se nestane. Protože kde je vůle, cesta se vždycky najde!“

Johnson tedy dominuje, bylo by ale určitě chybou dělat předčasné závěry. Britská politika nás v posledních letech opakovaně přesvědčila o tom, že průzkumy veřejného mínění jsou zrádným nástrojem. Selhaly při brexitu, stejně jako při parlamentních volbách v roce 2017. Do konce volby nového lídra navíc zbývají ještě dva týdny. To je v rámci jedné politické kampaně celá věčnost.

Největší naděje Jeremyho Hunta spočívá v mladých konzervativcích, kterým Johnson neimponuje. „Pan slušňák“ – jak se Huntovi někdy přezdívá – tuto šanci vycítil.

„Musíme udělat všechno pro to, aby se konzervativci na našich univerzitách nemuseli bát říct, že jsou konzervativci,“ řekl Hunt v Nottinghamu stejnému publiku, které pobavil Johnson. „Musíme před každého mladého člověka postavit žebřík. Jestli po něm vyleze, nebo ne, je na něm. Musíme ale za každou cenu být stranou příležitostí pro mladé lidi.“

Halloween není tabu

Hunt je poslední nadějí těch konzervativců, kteří hlasovali pro setrvání v Evropské unii. Ne že by snad byl pro vyhlášení druhého referenda jako mnoho opozičních labouristů. Opakovaně ale zdůraznil, že nepodceňuje rizika tvrdého brexitu. Pokud by na podzim byla na dohled nová dohoda s EU, byl by ochoten překročit třetí brexitovou lhůtu a neopustit EU 31. října. Coby bývalý byznysmen se řídí tradičním mottem konzervativců: obchod na prvním místě.

Má taková strategie šanci na úspěch? Komentátoři se shodují na tom, že brexit už dávno není o ekonomice, pokud o ní někdy byl. V některých kruzích britské společnosti je vystoupení z EU do 31. října 2019 otázkou národní cti. Taktika odcházející premiérky Theresy Mayové už dvakrát neuspěla. A je Hunt skutečně něčím víc než „Mayovou v kalhotách?“ Co když Británie EU v říjnu neopustí a dojde na všeobecné volby? Nevyhraje v nich šéf labouristů Jeremy Corbyn a nepromění Spojené království k nepoznání? A pak je tu Nigel Farage se svou Stranou pro brexit, která nedávno triumfovala ve volbách do Evropského parlamentu...

To všechno jsou úvahy, jež momentálně hrají v Huntův neprospěch. Boris Johnson se zdá jistý v kramflecích a pravicová média mu kryjí záda. Jsou před námi ještě ale celé dva týdny. Dělat nad Huntem kříž zatím není na místě.