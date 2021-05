Papež vyzval k řešení napjaté situace v Jeruzalémě, Izrael mezinárodní tlak odmítá

Jeruzalém/Vatikán Papež František vyzval k nalezení k společných řešení situace v Jeruzalémě. Modlí se, aby převážila multikulturní identita města. Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Izrael odmítá tlaky, aby nerozšiřoval výstavbu ve východním Jeruzalémě, uvedla agentura Reuters. K zastavení útoku na Palestince vyzvalo Izrael Jordánsko, které je správcem muslimských a křesťanských náboženských míst v Jeruzalémě.

„Vyzývám všechny k nalezení společných řešení, aby byla zachovaná mnohonáboženská a multikulturní identita svatého města (Jeruzaléma) a aby převážilo bratrství,“ uvedl papež František. Podle něj je nezbytné zastavit střety, protože „násilí plodí další násilí“.



V posledních dnech se v Jeruzalémě střetli Palestinci a izraelské bezpečnostní síly u mešity Al-Aksá, které patří k hlavním posvátným místům islámu. Podle Palestinců se policie snažila narušit modlitby, což bezpečnostní síly odmítají. V sobotu lékaři uvedli, že při pátečních střetech bylo zraněno nejméně 200 lidí, v sobotu večer pak dalších 100, uvedla agentura AFP. Izraelská policie hlásí několik desítek raněných mezi svými příslušníky.

Tento týden Palestinci také opakovaně protestovali proti vystěhování ze čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě. Desítky palestinských rodin by mělo čtvrť opustit a jejich místo by měly vzít izraelské rodiny. O vystěhování měl rozhodovat v pondělí odvolací soud, který ale stání na žádost prokuratury odročil. Nové datum není známo, ale stání se má uskutečnit do 30 dnů. Soud nižší instance již rozhodl ve prospěch vystěhování.

„Pevně odmítáme tlaky, abychom nestavěli v Jeruzalémě,“ uvedl izraelský premiér Netanjahu, který vede kabinet v demisi. Netanjahu řekl, že celý Jeruzalém je hlavní město Izraele, které má tudíž právo stavět na celém jeho území. „Nedopustíme, aby kdokoliv narušoval klid v Jeruzalémě,“ dodal.

Izrael obsadil východní Jeruzalém za šestidenní války v roce 1967, připojil ho ke zbytku města a celé je nyní označuje za svou metropoli. Je to v rozporu s mezinárodním právem a Palestinci stále chtějí, aby byl východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu. Izraelský svaz pro lidská práva uvádí, že ve východním Jeruzalémě žije 358 000 Palestinců a 225 000 Židů. Z nich většina bydlí v novějších židovských čtvrtích Gilo a Ramat Šlomo.

Izrael si v neděli a v pondělí připomíná Den Jeruzaléma, kdy právě během války v roce 1967 izraelské vojsko zabralo i část města kontrolovanou Jordánskem. Policie povolila, aby pondělní slavnostní pochod prošel i Starým městem, které je součástí východního Jeruzaléma.

Jordánsko, které je správcem islámských a křesťanských míst, vyzvalo Izrael, aby ustal s útoky na věřící u mešity Al-Aksá a respektoval mezinárodního právo. V hlavním městu Ammánu protestovalo několik stovek lidí na podporu Palestincům a za vyhoštění izraelského velvyslanec, informovala agentura AFP.

Znepokojení nad vývojem událostí v Jeruzalémě vyjádřily v sobotu arabské státy, Evropská unie, USA či Rusko. Izrael vyzvaly k zastavení násilí i čtyři arabské země, které s ním nedávno navázaly diplomatické vztahy, a sice Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko.