Pátrací tým zřejmě našel na mořském dně letadlo se 189 mrtvými. Ztratilo se nad Jávským mořem

JAKARTA Indonéský pátrací a záchranný tým zřejmě našel část trupu letadla společnolsti Liona Air, které se počátkem týdne zřítilo do Jávského moře se 189 lidmi na palubě. Řekl to ve středu televizní stanici TV One armádní šéf Hadi Tjahjanto. Stále nejsou informace, že by nehodu někdo přežil.

„Pevně věříme, že jsme našli část trupu,“ řekl Tjahjanto a dodal, že nález, objevený ještě v úterý večer za pomoci sonarů, má potvrdit pátrací skupina.



Asi 22 metrů dlouhý objekt se podle námořnictva nachází v hloubce 32 metrů severovýchodně od Jakarty. Zkontrolovat ho mají potápěči.

Zatím byly nalezené trosky a některé lidské pozůstatky, ale nikoli hlavní trup a černé skříňky. Záchranářům se nyní podařilo identifikovat možné umístění letadla na mořském dně. Nyní bude na místo vyslán tým, který to má potvrdit. Pátrací tým by se tak měl přiblížit k nalezení záznamů o letu, které jsou důležité pro vyšetřování nehody, napsala agentura AP.

Příbuzní pasažérů indonéského letadla, které se zřítilo do moře.

Dva měsíce starý Boeing 737 MAX 8 se zřítil do moře v pondělí krátce po startu z letiště v Jakartě. Neštěstí vyvolalo obavy o bezpečnost indonéského rychle rostoucího leteckého průmyslu i letadel boeing nové generace. Indonéské aerolinky byly teprve nedávno odstraněny z americké i evropské černé listiny nebezpečných leteckých společností.



Indonéský ministr dopravy ve středu podle agentury Reuters kvůli nehodě odvolal technického ředitele aerolinek a také několik jeho podřízených.

Již v úterý byly do pátrání po letadle nasazeny podmořské roboty a sonary. Záchranáři zatím nenašli žádné stopy po možných přeživších. Z moře byly ale vyzdviženy pozůstatky některých obětí, jejich osobní věci a trosky stroje. Do pátrání je zapojeno přes 800 lidí, včetně potápěčů.

BBC: Podle technického deníku mělo letadlo problémy

Podle technického deníku, který získal k nahlédnutí zpravodajský server BBC News, měl dva měsíce starý Boeing 737 MAX 8 den před nehodou při letu z turistického ostrova Bali do indonéské metropole Jakarty vážné technické problémy. Po vzletu z Denpasaru na Bali v neděli večer kolísala v prvních několika minutách po startu rychlost i výška letu. Stroj mimo jiné během 27 vteřin klesl o téměř 270 metrů, přestože měl v tu chvíli stoupat. Nakonec se jeho chování stabilizovalo a letadlo do hlavního města Indonésie doletělo.



Televizní hlasatelka Conchita Carolineová v podrobném komentáři na internetu napsala, že nástup na nedělní let z Bali byl o více než hodinu zpožděn. Když konečně cestující do Boeingu 737 MAX 8 nastoupili, čekali asi půl hodiny v kabině bez zapnuté klimatizace, než je posádka zase vyzvala k opuštění letadla. To se pak vrátilo do parkovacího prostoru ke kontrole motoru.

Ředitel firmy Lion Air Edward Sirait ale zopakoval, že před pondělním letem z Jakarty do města Pangkalpinang na ostrově Bangka, který se nachází v těsné blízkosti ostrova Sumatra, byla závada na letadle odstraněna. Počasí bylo v pondělí nad Indonésií příznivé a oba piloti byli zkušení - jeden měl nalétáno 6000 a druhý 5000 hodin.

Podle letištních záznamů mělo ale letadlo v pondělí již dvě minuty po startu problémy a dostalo povolení k návratu do Jakarty. Zhruba po 13 minutách se zřítilo.