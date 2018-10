Indonéské letadlo se 188 lidmi na palubě se zřítilo do moře

JAKARTA Letadlo indonéské společnosti Lion Air z Jakarty na Sumatru v pondělí krátce po startu havarovalo a zřítilo se do moře u ostrova Jáva. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na záchranáře. Na palubě pohřešovaného letadla se podle nich nacházelo 188 lidí, cestujících a členů posádky. Spojení s letadlem typu Boeing 737 MAX 8 se přerušilo 13 minut po startu.

Záchranáři zjistili, kde se letoun zřítil. Počet obětí se ještě zjišťuje, uvedla agentura TASS s odvoláním na indonéská média.



„Letadlo přepravovalo 178 dospělých cestujících, jedno dítě a dvě miminka, jakož i dva piloty a pět členů palubního personálu. Letoun žádal o návrat na letiště, než definitivně zmizel z radarů“ uvedl Sindu Rahayu, který má na ministerstvu dopravy na starosti civilní letectví.



IN PHOTOS: Relatives of passengers on the crashed plane Lion Air #JT610 hold each other for comfort and pray at the Depati Amir Airport in Pangkal Pinang, Indonesia pic.twitter.com/l2Mqyu6NNn