Pfizer jako první na světě začíná s velkovýrobou vakcíny na covid. Prodej je na spadnutí, chybí ale schválení

Puurs Zpráva, na kterou čekal celý svět. Společnost Pfizer zahájila velkovýrobu vakcíny na covid. Firma vyprodukovala už několik stovek tisíc dávek a to proto, aby hned jak dostane povolení, mohla začít vakcínu distribuovat. Ta přitom ještě není schválena k prodeji, společnost čeká na dokončení třetí fáze testování, jejíž výsledky očekává v listopadu.

Americká farmaceutická společnost Pfizer má kapacity na výrobu 100 milionů dávek ještě tento rok. Pfizer má dohodu se Spojenými státy, podle které by měla společnost zemi doručit všechny první dávky, které tento rok vyprodukuje, píše The Times of Israel. Dalších 40 milionů má již objednaných Velká Británie. Příští rok plánuje společnost vyrobit 1,3 miliardy dávek, které budou moci státy volně nakupovat.

Šéf britské pobočky Pfizer Ben Osborn řekl pro Daily Mail v reakci na video, které zaznamenává produkci vakcíny v belgickém Puursu: „Přineslo mi to velký úsměv na tváři, vidět, že všechna ta práce se zhmotňuje ve výsledném produktu.”

Pfizer, který na vakcíně spolupracuje s německou firmou BioNTech, čeká na dokončení třetí fáze testování na desítkách tisíc dobrovolníků, minulý týden začaly i testy na dětech. Po dokončení třetí, poslední fáze testování by mělo být jasné, zda je vakcína efektivní a bezpečná. Výsledky Pfizer očekává ve třetím listopadovém týdnu. Zdá se, že firma by tak mohla být první na světě, kdo přijde s ověřenou vakcínou na trh.

„Pfitzer bude žádat o schválení k nouzovému užití (Emergency Authorization Use) ve Spojených státech hned po dokončení testů v třetím týdnu listopadu, pokud budou výsledky pozitivní,” řekl ředitel společnosti Albert Bourla podle Euronews. Dodal, že v komisi pro schválení bude mimo panel FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) i skupina nezávislých mezinárodních odborníků. V Evropě bude látku kontrolovat Evropská léková agentura (EMA).

Jak vzniká vakcína? ■ PREKLINICKÉ HODNOCENÍ

Vakcína nejprve podstoupí testy v laboratoři, zpravidla na zvířatech či buněčných kulturách. Uspěje-li, přichází klinické hodnocení. ■ KLINICKÉ HODNOCENÍ Vakcína se již testuje na lidech. Mívá čtyři na sebe navazující fáze. 1. fáze: Už se testuje na lidech – na zdravých dobrovolnících. 2. fáze: Testy na desítkách až stovkách lidí, vybraných tak, aby vznikl kýžený reprezentativní vzorek například podle věku. 3. fáze: Klíčová část. Testování se děje na mezinárodní úrovni a účastní se jej více zemí. Do třetí fáze se musejí zapojit tisíce lidí. Na základě mezinárodních výsledků se rozhodne o registraci vakcíny, tedy o povolení k užívání. 4. fáze: Nebývá pravidelnou částí klinického hodnocení. Provádí se po registraci vakcíny a jejím cílem je získat další data o účinnosti a výskytu nežádoucích účinků.

Brzy by měla jít ke schválení další vakcína z americké dílny, produkt firmy Moderna. Ta předpokládá, že k autorizaci dojde 25. listopadu, píše The Times of Israel. Spojené státy by tak mohly mít do konce roku dvě schválené vakcíny. Britská farmaceutická společnost AstraZeneca za konkurencí lehce zaostává, podle posledních vyjádření neočekává autorizaci vakcíny do konce roku.



“Nedovedu si představit větší průlom, který by byl tak důležitý pro takové množství lidí po celém světě, než je účinná a bezpečná vakcína na covid,” řekl ředitel Pfizeru Bourla.