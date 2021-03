Pfizer spouští testy na malých dětech. První injekci dostala devítiletá dvojčata

New York/Praha Americký farmaceutický gigant Pfizer, který společně s německou firmou BioNtech vyvinul úspěšnou vakcínu proti covidu, učinil další zásadní krok. Společnost začala testovat vakcínu na dětech mladších 12 let. Jejich očkování by se mohlo rozjet začátkem příštího roku, podle expertů je pro boj s pandemií stěžejní.

Spolu s naším partnerem BioNTech oznamujeme, že začala mezinárodní studie na dětech ve věku mezi 6 měsíci a 11 lety," napsal šéf Pfizeru Albert Bourla ve čtvrtek na Twitter. Podle mluvčího firmy výzkumníci spustili testy ve středu v americké Dukově univerzitě, první injekci dostala devítiletá dvojčata, informuje americký list New York Times. Během první fáze se naočkuje 144 osob, začne se u dětí v rozmezí 5 až 11 let, následně se bude věk postupně snižovat. Ve druhé fázi vědci plánují látku vyzkoušet na 4500 dobrovolnících. Výsledky bychom měli znát v druhé polovině letošního roku.



Pfizer již vakcínu testuje také na 2259 dobrovolnících ve věkové skupině mezi 12 a 15 lety, výsledky probíhajících zkoumání se očekávají během následujících týdnů. Vedení firmy avizovalo, že očkování dětí začne na začátku příštího roku. Látka je dosud autorizovaná pouze pro lidi starší 16 let a vykazuje účinnost v 95 procentech případů. Zkoušky očkování na nejmladších spustily i další společnosti. Tento měsíc s tím začaly firmy Moderna a AstraZeneca, americká společnost Johnson & Johnson se připojí až po dokončení probíhajících výzkumů na adolescentech. Chroničtí pacienti pod 70 let se začali registrovat na očkování, první den přišlo přes 23 tisíc žádostí Děti hrají podle odborníků zásadní roli v boji s pandemií. Přestože mají menší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci, jsou častými přenašeči viru. Experti tvrdí, že je nutné děti očkovat, aby bylo možné dosáhnout kolektivní imunity. Mimo to očkování pro nezletilé umožní stabilní návrat k prezenční výuce ve školách. Ve Spojených státech tvoří nezletilí třetinu obyvatel, podle Českého statistického úřadu zastupovaly děti mladší 15 let v roce 2018 téměř 16 procent české populace. “Bez očkování dětí bude dosažení kolektivní imunity velice obtížné,” uvedla pro americký list New York Times přední epidemioložka Emily Erbeldingová.