Po příletu z Řecka museli do karantény v Británii cestující i posádka

Londýn/Atény V Británii museli na dva týdny do karantény všichni cestující i posádka letadla, které minulý týden přiletělo z Řecka. U 16 z téměř 200 lidí na palubě se potvrdila nákaza koronavirem, informoval v pondělí zpravodajský server BBC. Sedm lidí bylo podle všeho infekčních během letu.

Na palubě charterového letu z řeckého ostrova Zakynthos do velšské metropole Cardiffu bylo minulé úterý 193 lidí. Podle několika z nich, s nimiž hovořila BBC, se řada cestujících chovala velmi nezodpovědně.



„Letadlo bylo plné sebestředných covidiotů a byla v něm neschopná posádka, které to bylo úplně jedno,“ řekla Stephanie Whitfieldová, která se s manželem odebrala do dobrovolné karantény ještě před tím, než dostala informaci o pozitivních testech spolucestujících. „Ten let byl naprostý debakl,“ dodala. Mnoho lidí podle Whitfieldové během letu vůbec nemělo roušku, letušky je přitom nevyzvaly, aby si ji nasadili.

„Upozornili jsme palubní personál, že si lidé neustále sundávají roušku. Nikdo z nich s nimi ale kvůli tomu nemluvil,“ kritizoval další cestující.

Cestovní kancelář TUI, která si letadlo na let ze Zakynthosu pronajala, uvedla, že bezpečnost cestujících je její prioritou a její posádka má výcvik podle nejvyšších standardů. „Zahájili jsme vyšetřování,“ stojí v prohlášení k osudnému letu.

Řecko není na rozdíl od Česka a řady dalších evropských zemí na britském karanténním seznamu. Po návratu se tak lidé nemusí za běžných okolností dva týdny izolovat.

Za posledních 24 hodin se v Británii nákaza koronavirem potvrdila u 1406 lidí. Celkem se jich od počátku epidemie infikovalo v zemi 335 873. S covidem-19 v Británii zemřelo 41 501 nakažených.