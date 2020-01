Počet obětí nákazy novým koronavirem stoupl v Číně na sedmnáct. Onemocnělo už přes 500 lidí

PEKING Počet obětí nákazy novým koronavirem stoupl v čínské provincii Chu-pej na 17. Informovala o tom ve středu čínská státní televize s odvoláním na provinční vládu. Právě z tohoto regionu podle předchozí celkové bilance obětí pocházelo všech dosavadních devět zemřelých. Jenom v provincii Chu-pej už bylo zaznamenáno 444 případů nákazy. Celkově počet infikovaných přesáhl 540. Světová zdravotnická organizace (WHO) odložila na čtvrtek rozhodnutí, zda vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze kvůli šíření viru.

Jenom v provincii Chu-pej už bylo zaznamenáno 444 případů nákazy. Kvůli rychlému šíření nákazy mimořádně zasedá Světová zdravotnická organizace (WHO).



Ještě během úterka se počet případů odhadoval na zhruba 300, v noci na dnešek SEČ čínská národní zdravotnická komise uvedla, že registruje již 440 infikovaných. Později Lidový deník, který vydává vládnoucí komunistická strana, tento údaj dále zvýšil na 473 a China Daily nakonec na 544. Agentura DPA s odkazem na státní televizi uvedla, že plicní onemocnění způsobené virem se zatím rozšířilo do 14 provincií země.

Naposledy úřady provincie Chu-pej informovaly, že v tomto regionu bylo ve 20:00 místního času (13:00 SEČ) 444 případů nákazy koronavirem, který se podle všeho začal šířit z provinčního hlavního města Wu-chan. Mezitím se už rozšířil i do dalších regionů Číny i mimo Čínu.

Národní zdravotnická komise uvedla, že virus se přizpůsobuje a mutuje, což ztěžuje snahy úřadů šíření epidemie bránit. Čína dále přijala opatření, která mají lépe ochránit před nákazou lékařský personál a také zlepšit léčebné metody při onemocnění virem.

Vláda provincie Chu-pej oznámila, že od čtvrtečních 10:00 místního času bude ve Wuchanu a směrem z Wu-chanu přerušena veřejná doprava. Týkat se to bude autobusů, metra, i trajektů. Dočasně přerušeny budou veškeré letecké i železniční spoje směrem z města. Opatření má snížit riziko šíření viru. Vláda žádá obyvatele, aby město neopouštěli, dokud nepominou stávající zvláštní okolnosti.



Nový virus se objevil v době, kdy se Čína připravuje na oslavy lunárního Nového roku. V době volna, které letos připadá na 24. až 31. ledna, se tak po celé zemi budou přesouvat stovky milionů lidí, čímž podle expertů prudce roste nebezpečí dalšího šíření nákazy. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

Kromě Číny se přítomnost viru potvrdila ve čtyřech případech v Thajsku a po jednom v USA, Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Jedná se přitom o lidi, kteří předtím byli ve Wu-chanu. Mexický prezident Manuel López Obrador dnes oznámil, že mexické úřady vyšetřují jeden potenciální případ koronaviru v severním státě Tamaulipas.

Preventivní opatření

Srbský ministr zdravotnictví Zlatibor Lončarve středu oznámil, že cestující přistávající na bělehradském mezinárodním letišti Nikoly Tesly budou kvůli koronaviru podrobeni prohlídce pomocí termokamery. V balkánské zemi sice dosud výskyt nového koronaviru zaznamenán nebyl, ale v zemi podle agentury žijí a pracují tisícovky Číňanů a loni ji navštívilo více než 100.000 čínských turistů.

Čína také přijala opatření, která mají lépe ochránit před nákazou lékařský personál a také zlepšit léčebné metody při onemocnění virem. Čínské úřady dnes vyzvaly občany, aby necestovali do 11milionového města Wu-chan. Obyvatelé Wu-chanu by zase neměli, pokud je to možné, město opouštět. Lidé žijící ve městě jsou nabádáni, aby se neshromažďovali a vyhýbali se místům, kde se dají očekávat davy. Na vlakovém nádraží a na letišti ve Wu-chanu, který je významným dopravním uzlem, byla instalována zařízení na měření tělesné teploty.

Kvůli šíření doposud málo prozkoumaného viru byly zrušeny slavnostní akce plánované k lunárnímu Novému roku. Tento nejvýznamnější čínský svátek letos připadá na 25. ledna.

Zdravotníci varovali před obzvláště nakažlivými pacienty, kteří by mohli šíření viru dále urychlovat. Případy takzvaných superpřenašečů se vyskytly během epidemie SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), který v letech 2002-2003 postihl jižní Čínu a vyžádal si v několika zemích a oblastech přes 700 obětí.



Severní Korea ves středu v reakci na sílící epidemii v Číně zakázala turistům vstupovat do země. Preventivní opatření učinila i tchajwanská technologická společnost Foxconn, která svým zaměstnancům doporučila nenavštěvovat pevninskou Čínu během svátků lunárního Nového roku.

Průběh onemocnění

Milan Trojánek z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce řekl, že průběh onemocnění novým koronavirem zachyceným v Číně je nejspíš podobný jako u virů stejné čeledi SARS nebo MERS a pravděpodobně se přenáší ze zvířat.

V rizikových oblastech by se podle Trojánka měli cestovatelé vyhýbat kontaktu s nemocnými či uhynulými zvířaty a dbát na řádnou tepelnou úpravu potravin, zejména masa a vajec. „Je vhodné vyhýbat se v postižených oblastech kontaktu s osobami, které jeví známky respirační infekce, a dbát na pravidelné mytí rukou, neboť respirační viry ulpívají na površích a při dotyku s nimi a následným přenesením na sliznice může dojít k infekci,“ řekl Trojánek.

České cestovní kanceláře zatím nezaznamenaly obavy českých turistů z cest do Číny.