V epicentru koronaviru Wu-chanu jsou i dva Češi. Město se uzavřelo, obyvatelé vykupují obchody

PEKING V jedenáctimilionovém čínském městě Wu-chanu, který úřady ve středu uzavřely ve snaze zastavit šíření nového koronaviru, se nacházejí i dva Češi. Serveru Lidovky.cz to sdělilo ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Oba jsou údajně v pořádku.

„V tuto chvíli víme o dvou českých vysokoškolských studentech, kteří ve městě pobývají. Oba jsou v pořádku a jsou v kontaktu s naším zastupitelským úřadem v Pekingu,“ uvedla ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Obyvatelé Wu-chanu podle dostupných informací vykoupili obchody a stáhli se do svých domovů. Do pátého největšího města Číny, které je považováno za ohnisko nákazy, nejezdí linkové autobusy ani trajekty.

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek vyzvalo dopravce, aby autobusům mířícím do Wu-chanu nařídili vrátit se zpět do místa, odkud vyjely. Spoje, které měly do tohoto města zajíždět, se mu mají vyhýbat. Ve městě nefunguje veřejná doprava, lidé z Wu-chanu, který platí za klíčové obchodní a dopravní centrum v čínském vnitrozemí, nemohou odcestovat vlakem ani letadlem. Letecká doprava do města ještě zcela přerušena nebyla, některé společnosti ale lety odřekly.

Lidé z obchodů vykoupili jídlo a z lékáren ochranné roušky a motoristé podle britského listu The Guardian obklopili benzinové pumpy, protože se mezi nimi rozšířily zprávy, že jeho zásoby docházejí. Na ulicích je jen málo chodců a řada rodin zrušila plánované návštěvy související s oslavami lunárního Nového roku, který připadá na 25. ledna. Jeden z místních obyvatel, kterého cituje britská BBC uvedl, že má pocit, „jako by přišel konec světa“. Jiní lidé uvedli, že správci v jejich domech dezinfikují výtahy. Ruší se divadelní představení, výstavy a další akce, při kterých se shromažďují davy lidí. Podobná opatření jako Wu-chan přijala i nedaleká města Chuang-kang a E-čou, také je lidé nemají opouštět, pokud to není nezbytně nutné.

Místní úřady vyzývají obyvatele Wu-chanu, aby nepropadali panice, protože ve městě jsou v současnosti „dostatečné zásoby jídla, léků a dalších potřeb“. Státní média zpravodajství o opatřeních ve Wu-chanu podávají tak, že jeho obyvatelé vedou boj pro dobro země. Lidé jsou ale k oficiálním informacím nedůvěřiví, protože vláda v uplynulých týdnech tvrdila, že virus není vážný a že se dá zvládnout.

V důsledku nákazy novým typem koronaviru zemřelo od konce loňského roku 17 lidí, všichni v provincii Chu-pej, jejímž je Wu-chan hlavním městem. Čínské úřady ve čtvrtek informovaly, že nejmladší oběti bylo 48 let, nejstarší 89 roků. Šlo většinou o lidi v pokročilém věku trpící nějakou chronickou nemocí, jako je třeba Parkinsonova choroba nebo cukrovka. Virus pocházel z trhu s mořskými plody ve Wu-chanu a od začátku letošního roku je uzavřený.

Až do odvolání doporučujeme necestovat do čínského města #Wuhan kvůli #koronavirus. Pokud jedete do Číny, vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí, a maximálně dbejte na hygienu. Ve Wuhanu jsou aktuálně 2 čeští studenti, jsou v pořádku a jsme s nimi v kontaktu. https://t.co/JhERHLHc1G — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 23, 2020

Virus se šíří mezi lidmi, protože se jím nakazili příbuzní nemocných i zdravotníci, kteří se o ně starali. Nicméně BBC uvádí, že rozklíčovat, jak se nákaza mezi lidmi přenáší, je jednou ze zásadních otázek týkající se současného výskytu koronaviru. Napadá plíce a zpočátku se projevuje teplotou a kašlem. Pacienti mohou být dýchaviční a mít i další dýchací potíže.

Nákaza se kromě Číny doposud objevila v Jižní Koreji, Japonsku, Thajsku, na Tchaj-wanu a mimo Asii ve státě Washington na severozápadě USA. Úřady v Hongkongu dnes oznámily, že ve dvou prázdninových táborech vybudují zařízení, kde by byli v karanténě lidi, kteří přijdou do styku s pacienty nakaženými novým typem koronaviru. Čínská státní televize dnes informovala, že počet nakažených stoupl na 620.

Cestující a posádka letadla, které brzy ráno dorazilo z Wu-chanu na římské letiště Fiumicino, prošli kontrolou, zda nemají symptomy nákazy koronavirem. Šlo o součást opatření, jež ve snaze zabránit šíření viru přijaly tento týden italské úřady.