Vše, co potřebujete vědět o nebezpečném koronaviru z Číny. Nemocného poznáte až po 2 týdnech

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou pojmenované po ostnech vycházejících z jejich membrány, která připomíná solární koronu. Napadají primárně dýchací ústrojí u lidí i zvířat. Tato rodina virů má širokou paletu mutací, a to od běžného nachlazení až po smrtelné nemoci jako je SARS, který napadl v roce 2003 tisíce lidí a zhruba 800 jich zabil.

Jak se člověk může nakazit?

Koronaviry se mohou do těla člověka dostat skrze osobní kontakt, jako je podání ruky, ale stačí i dotyk s předmětem, na němž se virus zachytil. Zároveň se tento typ viru šíří i vzduchem (kašláním, kýcháním).

Jak poznáte, že jste nakaženi koronavirem?

Klasickými symptomy jsou horečka, potíže při dýchání, kašel a bolesti hlavy. Lehčí případy mohou připomínat průběh těžkého nachlazení nebo chřipky, což značně ztěžuje rozpoznání. Podle vědců má současný vir 2019-nCoV inkubační dobu kolem dvou týdnů.

Jak se nákaze lze bránit?

Vědci v současnosti doporučují zejména preventivní opatření. Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi, myjte si ruce a co nejméně se dotýkejte očí, nosu a úst nemytýma rukama.

Odkud se virus začal šířit?

Začátkem ledna čínští vědci identifikovali koronavirus jako příčinu záhadného onemocnění 59 lidí ve městě Wu-chan. Ve většině případů šlo o prodejce ryb a dalších živých zvířat. Stejně jako v minulosti při šíření nemocí SARS a MERS pravděpodobně nákaza pocházela z trhu, není však zatím jasné z jakých zvířat. Nákaza se ale velice rychle rozšířila. V úterý večer úřady poprvé potvrdily nakažení mimo území Číny, konkrétně na letišti v Seattlu.

Kolik již je nakažených?

Čínská vláda v současnosti potvrdila 544 případů nakažených lidí, podle informací zahraničních médií již zemřelo 17 osob. Čtyři nakažení se objevili v Thajsku, po jednom pak ve Vietnamu, Hongkongu, Macau, Spojených státech amerických, Jižní Koreji a Japonsku.

Jak se ve středu vyvinula situace ve městě?

Vláda provincie Chu-pej oznámila ve středu, že od čtvrtečních 10:00 místního času bude ve Wuchanu a směrem z Wu-chanu kompletně přerušena veřejná doprava. Týkat se to bude autobusů, metra, trajektů a podle zdrojů zahraničních médií i osobní dopravy. Dočasně přerušeny budou veškeré letecké i železniční spoje směrem z města. Opatření má snížit riziko šíření viru. Vláda žádá obyvatele, aby město neopouštěli, dokud nepominou stávající zvláštní okolnosti. Důvodem pro opuštění provincie jsou pouze „zvláštní důvody“.

