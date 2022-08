„Je to zbrojení justičního systému proti mně.“ Trump se zlobí kvůli domovní prohlídce

„V americké historii doposud nebylo vydané tak významné povolení k prohlídce,“ řekl Dave Aronberg, státní zástupce v Palm Beach, kde se Trumpův resort nachází. Server Politico konstatoval, že razie FBI u bývalého prezidenta je z historického hlediska naprosto nevídaná věc.

Důvodem domovní prohlídky a celého vyšetřování je Trumpovo nakládání s dokumenty pocházejícími z doby jeho prezidentování, včetně těch utajovaných. Shodly se na tom zdroje televize CNN a pro stanici Fox News to potvrdil i Trumpův syn Eric. „Z domu bylo odneseno několik krabic,“ uvedl později pro zpravodajský server BBC pod podmínkou anonymity zástupce FBI.

Samotný Trump se k situaci bezprostředně vyjadřoval přes svou internetovou sociální síť Truth Social. „Toto jsou temné časy pro náš národ, protože můj krásný domov je v současné době obklíčen, přepaden a obsazen velkou skupinou agentů FBI,“ napsal. S příslušnými úřady prý spolupracoval, a domovní prohlídka tak podle něj nebyla vůbec nutná.

Exprezident se zlobí

„Je to pochybení státního zastupitelství, zbrojení justičního systému proti mně a útok krajně levicových demokratů, kteří si zoufale nepřejí, abych v roce 2024 kandidoval na post prezidenta,“ napsal dále republikán Trump. Rovněž jej pobouřilo, že se mu agenti dle jeho slov „vloupali do sejfu“.

Samotný Trump nebyl podle televize Fox News během prohlídky v rezidenci přítomen. Před Mar-a-Lago se však záhy sešlo několik desítek Trumpových stoupenců, situace ale nijak neeskalovala. Analytická společnost Dataminr nicméně zaznamenala několikanásobný nárůst výskytu příspěvků na sociální síti Twitter o občanské válce. Odborníci si to vysvětlují právě jako reakci na razii FBI u Trumpa.

Pochybnosti o Trumpově postupu týkajícím se přechovávání důležitých dokumentů z doby, kdy seděl v prezidentském křesle, trvají podle televize CNN již několik měsíců. Zákon totiž říká, že američtí prezidenti mají povinnost Národnímu archivu USA poskytnout všechny své dopisy, emaily a pracovní dokumenty vzniklé za jeho vlády. Dle stanice BBC ale Trump celou řadu materiálů zničil, i když on sám dlouhodobě tvrdí, že jde o falešné nařčení. BBC nicméně uvedla, že pokud by příslušné úřady neměly opodstatněná podezření, že razie povede k získání důkazů o nelegální činnosti, příkaz k prohlídce by soudce nikdy nepodepsal.

„Šťára“ u exprezidenta přirozeně rozbořila americkou politickou scénu. „Prezidenti mají posvátnou povinnost chránit americkou národní bezpečnost a obvinění, že bývalý prezident Trump ji ohrozil špatným zacházením s utajovanými informacemi, si zaslouží maximální kontrolu,“ podpořila dle CNN vyšetřování demokratická členka Sněmovny reprezentantů Carolyn Maloneyová.

Předsedkyně Republikánského národního výboru Ronna McDanielová se naopak ve svém prohlášení Trumpa zastala. Uvedla, že demokraté neustále vyzbrojují byrokracii proti republikánům.

Trumpovy trampoty

Trump v současnosti čelí také vyšetřování kvůli své roli při nepokojích v sídle Kongresu z 6. ledna 2021. „Prezident Trump seděl u svého jídelního stolu a sledoval útok v televizi, zatímco jeho nejvýše postavení zaměstnanci, nejbližší poradci a rodinní příslušníci ho prosili, aby udělal to, co se očekává od každého amerického prezidenta,“ uvedla třeba při posledním červencovém veřejném slyšení členka vyšetřovacího výboru za Demokratickou stranu Elaine Luriaová.

Trump je rovněž obviněn z ekonomických trestných činů. Veškerou vinu ovšem odmítá a i přes zmiňované problémy zvažuje prezidentskou kandidaturu za dva roky. Jeho vliv v republikánské straně je přitom stále značný.

To dokazují i právě probíhající primárky, ve kterých američtí voliči od března do listopadu rozhodují, kteří zástupci budou za jejich preferovanou stranu kandidovat v podzimních volbách do Kongresu. „Bez ohledu na vítězství či prohry jím podporovaných, Trump v těchto republikánských primárkách stále do značné míry diktuje herní pole a pravidla hry,“ napsal už dříve ve své analýze pro CNN novinář a politický analytik David Chalian.