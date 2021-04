Podezřelého ze střelby v newyorském obchodě dopadla policie. Pátrala po něm několik hodin

Americká policie několik hodin po střelbě v obchodě s potravinami na newyorském ostrově Long Island zatkla 31letého podezřelého. Informovala o tom agentura AP. Střelba se odehrála v úterý kolem 11:00 místního času (17:00 SEČ) v kancelářích v patře nad supermarketem Stop & Shop ve čtvrti West Hampstead. O život přišel manažer prodejny a další dva lidé byli zraněni.

Gabriel DeWitt Wilson byl zhruba čtyři hodiny po střelbě zatčen v bytovém domě, který se nachází asi tři kilometry od obchodu.



Podle policie podezřelý v obchodě pracoval a do kanceláří zamířil hned po příchodu do práce. Zranil ženu a muže a zastřelil 49letého manažera prodejny. Jména obětí zveřejněna nebyla. Zranění však byli převezeni do nemocnice a jsou při vědomí.

V době střelby bylo v obchodě podle policie zhruba 200 lidí.

Wilson měl podle agentury AP záznam v trestním rejstříku. Před sedmi lety byl podle policie zapojen do přestřelky v Baltimoru. Wilson a další muž tehdy byli kvůli střelnému poranění hospitalizováni. Nakonec ale Wilson obviněn z pokusu o vraždu nebyl.