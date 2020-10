Podněcovatelem bojů v Náhorním Karabachu je podle syrského prezidenta Asada Erdogan

Damašek Hlavním podněcovatelem konfliktu v Náhorním Karabachu je turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V rozhovoru s ruskou agenturou RIA Novosti to řekl syrský prezident Bašár Asad. Prohlásil také, že v oblasti této kavkazské enklávy jsou rozmísťováni bojovníci ze Sýrie.

Šéf ruské civilní rozvědky SVR řekl, že Náhorní Karabach může stát základnou teroristů, kteří odtud budou pronikat do Ruska. Podle agentur v úterý po několikadenním intenzivním bombardování vládl v karabašském středisku Stěpanakertu klid. Arménské úřady v Náhorním Karabachu ale oznámily ztrátu dalších 21 vojáků.



Současné boje o Náhorní Karabach začaly 27. září a jsou označovány za nejkrvavější za více než 25 let. Proti sobě v nich stojí Arménie a Ázerbájdžán a mezi desítkami mrtvých jsou i civilisté. Panují obavy, že do sporu budou zavlečeny další země - Turecko je solidární s Ázerbájdžánem, Arménie má uzavřenu obrannou smlouvu s Ruskem.

Asad prohlásil, že se na bojiště přesouvají bojovníci ze Sýrie, a ostře zaútočil na Erdogana. „Podporuje teroristy v Libyi, je hlavním podněcovatelem konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií,“ řekl.

Šéf civilní zahraniční rozvědky SVR a blízký spolupracovník prezidenta Vladimira Putina Sergej Naryškin varoval před nebezpečím, že by se z Náhorního Karabachu stala základna teroristů, z níž by mohli pronikat do Ruska. Očekává, že se Ázerbájdžán a Arménie vrátí k vyjednávacímu stolu.

V Baku jednal šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavusoglu a vyzval tam svět, aby se v konfliktu postavil za Ázerbájdžán. „Svět musí podpořit ty, kteří jednají legitimně, jmenovitě Ázerbájdžán,“ řekl ministr a doplnil úvahu o smyslu příměří. „A co se stane pak, bude Arménie donucena stáhnout se z ázerbájdžánského území?“ tázal se.

Náhorní Karabach obývají hlavně Arméni a spor o toto území trvá desítky let. Oblast se odtrhla od Ázerbájdžánu po válce, která si před zhruba 30 lety vyžádala 30 000 mrtvých. Vojensky ji nyní ovládá Arménie a z pohledu Ázerbájdžánu jde o okupované území.

Írán, který sousedí s oběma zeměmi, tvrdí, že připravuje mírový plán pro zklidnění situace. K okamžitému zastavení bojů vyzval v pondělí ruský prezident Vladimir Putin a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Turecko, aby pomohlo boje mírovou cestou ukončit.

V noci na úterý ve Stěpanakertu vládl klid, ráno se sice rozezněly sirény, ale žádný útok nenásledoval. Mnoho lidí proto vyšlo ze sklepů používaných jako kryty, aby si obstarali jídlo. Mnozí přišli obhlédnout škody na svých domech po útocích z minulých 72 hodin. Podle agentury AFP jsou na některých místech, například v blízkosti budovy ministerstva obrany, škody velmi značné. Na dvou místech bylo vidět nevybuchlou munici.

Arménské ministerstvo zahraničí znovu vyzvalo k rychlé dohodě o příměří. Žádají o ně i USA, Francie nebo Rusko.

Od začátku současného konfliktu přišlo o život přes 200 lidí, podle Ázerbájdžánu palba zasáhla i města ležící mimo Náhorní Karabach. Arménie zase Ázerbájdžán obviňuje z útoků na hustě obydlená místa a obě strany popírají útoky na civilisty. Podle ázerbájdžánského prokurátora přišlo bojích o život 25 civilistů. Arménské úřady v Náhorním Karabachu nyní ohlásily nově 21 mrtvých vojáků, takže od 27. srpna je na této straně bojiště 244 mrtvých z řad vojska.