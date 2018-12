Trumpův utajovaný let sledovali lidé na internetu. Letěl i nad Českem

PRAHA Stačila jedna fotka a celý svět věděl, že Donald Trump letí tajně do Iráku. Lidé mohli jeho let dokonce sledovat online i přes veškerá bezpečností opatření, která měla za úkol cestu prezidenta USA zamaskovat. Kompletně ‚zhasnuté‘ letadlo ale k utajení nestačilo...

Když vyšel aviatický nadšenec Alan Meloy na verandu svého domu na předměstí Chapeltownu u Sheffieldu, jeho pozornost upoutalo leské tělo letadla, které nad ním prolétalo. Meloy nezaváhal a spěšně si odběhl pro fotoaparát, aby pořídil snímek. Přitom netušil, že za malou chvíli zaznamená stroj s nejmocnějším mužem světa na palubě.

Pořízenou fotografii okamžitě sdílel na internetu, kde další nadšenci do letectví spolehlivě rozpoznali modrobílou kresbu upraveného Boeingu 747, nazývaného také VC-25A, který obvykle slouží k přepravě prezidenta Spojených států. A právě z toho stroje několik hodin poté vystupoval v Iráku na překvapivé návštěvě Donald Trump.

Mapa letecké trasy letadla s nejmocnějším mužem planety.

Snímku legendární letadla se ihned chytli obyvatelé kyberprostoru a jali se utajovaný let hledat na stránce, která umožňuje pozorovat veškerá letadla, která se momentálně nacházejí ve vzduchu. Neměli to ale snadné.



Letadlo bylo uzpůsobeno tak, aby nepřitahovalo pokud možno žádnou pozornost. Stínidla na oknech byla zatažená a signální světla zhasnutá. Během letu navíc Donald Trump absolutně přerušil aktivitu na Twitteru, což není v poslední době nic obvyklého. Mlčení prolomil až sdílenou fotkou sebe a manželky Melanie s příslušníky speciálních jednotek v Iráku.

Letoví operátoři navíc využili pro let POTUSe, jak se americkému prezidentovi zkráceně přezdívá, falešná kódová označení, letadlo se na radarech ukázalo pod jménem AE47C4. Aviatikům se ale podařilo letoun najít a zjistili tak, že startoval o půlnoci z letecké základny Andrews u Washingtonu. Přesnou pozici letadla nazapomněli nadšeně sdílet i na Twitteru.

Prezident Trump s vojáky speciálních jednotek v Iráku.

Z britských ostrovů se stroj vydal přes Holandsko a Německo, kde lehce změnil směr a na desítky minut se tak ocitl i nad Českou republikou, odkud pokračoval přes Slovensko a Maďarsko směrem na Rumunsko. Těsně před jeho hranicemi si ale možná americké letectvo všimlo, že lidé na internetu let sledují, a piloti letounu buď změnili kódy, nebo vysílače úplně vypnuli. Internetoví nadšenci se tak mohli začít dohadovat, kam že to Trump vlastně letí.



Ihned se vynořili spekulace ohledně cíle a důvodu jeho cesty. Nejčastěji padaly dvě varianty. Někteří správně odhadli, že se jedná o překvapivou návštěvu jednotek v Iráku, jiní ale spekulovali, že se jedná o utajovanou schůzku s prezidentem Erdoganem a Air Force One míří právě do Turecka.



Podle některých by se měli bezpečností operativci zamyslet na bezpečností amerického prezidenta. Veterán z války v Iráku Paul Reickhoff považuje skutečnost, že tolik lidí mohlo sledovat Trumpův jedenáctihodinový utajovaný let prakticky online, za znepokojující. Jiní zase navrhovali tajným službám, aby pro takové lety raději používali hůře identifikovatelné stroje.

Trump sám v Iráku uvedl, že se cestu snažili uskutečnit už v minulosti. „Vlastně jsme pár takových plánů už měli, ale byly z bezpečnostních důvodů zrušeny, jelikož na to vždy někdo přišel,“ postěžoval si novinářům prezident. „Je to celkem smutné, když utratíte na Středním východě 7 bilionů dolarů a abyste se tam dostali, musíte být v takhle masivním utajení. A to včetně všech letadel a nejlepšího vybavení na světě.“