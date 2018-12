Trump nečekaně navštívil americké vojáky v Iráku. Poděkoval jim za jejich službu

Washington/Bagdád Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií ve středu nečekaně přiletěli do Iráku, aby poděkovali americkým vojákům, kteří tam slouží. Informovaly o tom světové agentury. Během návštěvy Trump znovu obhajoval své rozhodnutí o stažení amerických vojáků ze Sýrie.

Jak uvedl Bílý dům ve svém prohlášení, prezidentský pár odcestoval na neohlášenou návštěvu „pozdě během vánoční noci“, aby poděkoval vojákům za „jejich službu, úspěch a oběti“. Podle agentury Reuters Trump během cesty řekl, že stažení vojáků z Iráku nemá v plánu. Tamní základna by totiž podle něj mohla být stále použita v případě, že bude třeba něco podniknout v Sýrii. Pokud to bude potřeba, Američané mohou na Islámský stát zaútočit „tak rychle a tak tvrdě“, že „nebudou vědět, co se sakra děje“, řekl Trump novinářům.

Odchod amerických sil ze Sýrie oznámil prezident minulý týden ve středu s odůvodněním, že Islámský stát je tam už poražen. V reakci na toto rozhodnutí rezignoval ministr obrany James Mattis. Trumpův krok šokoval i některé americké zákonodárce a spojence. Mnozí ho označili za zradu syrských Kurdů. Francie v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen.

Jak Trump nyní popsal, svým poradcům již dříve řekl, že chce ze Sýrie odejít, oni ho ale přesvědčili, aby tam Američané ještě zůstali. Nakonec ale stejně rozhodl o stažení asi 2000 vojáků. „Myslím, že spousta lidí začne přemýšlet jako já. Je načase začít používat hlavu,“ řekl Trump novinářům na základně západně od Bagdádu, kde spolu s manželkou strávili tři hodiny s americkými vojáky.

Prezident během návštěvy Iráku uvedl, že američtí vojáci sloužící v sousední Sýrii se mohou vrátit domů díky vojenským úspěchům v boji proti radikálům z Islámského státu. Americká přítomnost v zemi podle něj nikdy nebyla „časově neomezená“. Jak dodal, Turecko již souhlasilo, že zlikviduje zbývající islamisty v zemi.

Během první Trumpovy cesty do neklidného regionu se prezident nechal slyšet, že měl větší strach o lidi, kteří ho doprovázeli, než o sebe. Jedenáctihodinový let se odehrál v potemnělém letounu Air Force One, který měl zhasnutá světla. Letadlo doprovázely vojenské stíhačky. Trump uvedl, že nic podobného nikdy neviděl.

Při cestě zpět do USA se má Donald Trump ještě zastavit na americké základně Ramstein v Německu, uvedla agentura Reuters.