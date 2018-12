Trump chce americkým firmám zakázat používání vybavení od Huawei a ZTE

Washington Americký prezident Donald Trump zvažuje, že v novém roce vydá nařízení, které by zabránilo americkým společnostem používat telekomunikační zařízení od čínských společností Huawei a ZTE. S odvoláním na tři informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Trumpova vláda se tak chystá učinit další krok ve snaze dostat dva největší čínské výrobce síťového vybavení z amerického trhu. Spojené státy obviňují Huawei a ZTE, že pracují na příkaz čínské vlády a že jejich zařízení může být používáno ke sledování Američanů.

O vydání vládního nařízení vyhlašujícího národní stav nouze se uvažuje už více než osm měsíců. Vydáno by mohlo být již v lednu a pokud se tak stane, pak nařídí americkému ministerstvu obchodu, aby zakázalo americkým firmám kupovat vybavení od zahraničních telekomunikačních firem, které znamenají vážné riziko pro národní bezpečnost, uvádějí zdroje z telekomunikačního průmyslu a vlády.

Nařízení zřejmě nebude přímo jmenovat firmy Huawei či ZTE, podle jednoho ze zdrojů se však očekává, že úředníci ministerstva si ho vyloží jako povolení omezit další rozšíření telekomunikačního vybavení od těchto dvou firem.

Vládní nařízení se odvolá na zákon o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních (IEEPA), který dává prezidentovi pravomoc regulovat obchod po vyhlášení národního stavu nouze vlivem neobvyklé nebo mimořádné hrozby pro Spojené státy ze zahraničí.

Ve vládních úřadech se vybavení firem Huawei a ZTE nepoužívá od srpna

Zavedení nařízení je nyní naléhavější, protože američtí mobilní operátoři hledají partnery pro rozvoj mobilních sítí nové generace 5G. Největšími klienty firem Huawei a ZTE jsou v USA hlavně venkovští operátoři. Ti se teď obávají, že nařízení by jim rovněž mohlo uložit povinnost bez náhrady odstranit současné zařízení čínských firem. Zástupci odvětví zatím nejsou jednotní v názoru, zda vláda může k takovému kroku operátory zákonně přimět.

Spojené státy v srpnu kvůli možnému špehování zakázaly používat vybavení firem Huawei a ZTE ve vládních úřadech. Obě firmy odmítají, že by jejich produkty byly využívány ke špehování.

Velcí američtí operátoři již omezili spolupráci s firmou Huawei. Menší podniky ale na Huawei i ZTE spoléhají, protože jsou obvykle mnohem levnější. Společnost Sagebrush poznamenala, že když v roce 2010 hledala dodavatele pro své sítě, byly náklady na vybavení od firmy Ericsson téměř čtyřikrát vyšší než náklady na vybavení od firmy Huawei.

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) tento měsíc varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Podle úřadu jsou obě firmy s ohledem na právní a politické prostředí Číny nuceny vykazovat součinnost při naplňování zájmů Číny včetně podílu na zpravodajských aktivitách.

K varování se připojil i britský ministr

„Mám vážné, velmi hluboké obavy z toho, že by Huawei v Británii poskytovala síť 5G. Je to něco, čím bychom se museli velmi pečlivě zabývat,“ řekl ministr. Podle deníku The Times se v souvislosti s přechodem na nový komunikační systém v Británii mnozí obávají, že zapojení Huawei by umožnilo čínskou špionáž, avšak Williamson je prý prvním členem vlády, který proti firmě veřejně vystoupil. Ministerstvo pro digitální sféru, kulturu, média a sport, které má modernizaci mobilní sítě na starosti, ještě o přístupu k Huawei nerozhodlo.

„Musíme se podívat na to, co dělají partneři jako je Austrálie nebo Spojené státy, aby zajistili, že síť 5G bude maximálně bezpečná. My musíme zohlednit skutečnost, která byla nedávno odhalena, tedy že čínský stát někdy jedná škodlivým způsobem,“ pokračoval Williamson.

Spojené státy, Austrálie a Nový Zéland již firmu Huawei vyloučili z procesu zavádění nové mobilní sítě. Orgány těchto tří zemí také před týdnem společně s britským Národním střediskem kybernetické bezpečnosti (NCSC) zveřejnily závěry svých vyšetřování, kde prý zjistily vazby hackerské skupiny známé jako APT10 na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Hackeři údajně pod záštitou Pekingu vedli jednu z největších kampaní kybernetických útoků a firmám v Severní Americe, Evropě i v Asii ukradli duševní vlastnictví a další citlivé obchodní informace.

Huawei všechna tvrzení o úskalích svých výrobků důrazně odmítá a prohlašuje, že je „soukromou společností vlastněnou zaměstnanci“, která by nikdy do svých systémů nepřidávala jakékoli mechanismy na žádost kteréhokoli státu. Firma údajně již investovala do technických opatření požadovaných britskými zpravodajskými složkami a se střediskem NCSC, které spadá pod tajnou službu GCHQ, se dohodla, že ve svých systémech učiní jisté změny.