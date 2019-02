Zemřel ‚námořník z Times Square‘, muž na slavném snímku z konce 2. světové války

Washington Ve věku 95 let zemřel námořník George Mendonsa známý ze slavné fotografie, na které líbá zdravotní sestru na newyorském náměstí Times Square v den kapitulace Japonska na konci druhé světové války. V úterý o tom informovala televize ABC News s tím, že skonal o víkendu jen dva dny před 96. narozeninami.

Dívka, kterou tehdy Mendonsa v nadšení políbil, se jmenovala Greta Friedmanová. Zemřela v roce 2016 ve věku 92 let. Snímek mladé dvojice se stal symbolem amerických oslav válečného vítězství.



Fotografii pořídil 14. srpna 1945 Alfred Eisenstaed a veřejnost ji poprvé uviděla v magazínu Life. Snímek se oficiálně jmenuje V-J Day in Times Square (Den vítězství nad Japonskem na Times Square), všeobecně je ale znám jen jako Kiss (Polibek). Zachytil moment, kdy se Američané dozvěděli o kapitulaci Japonska a vydali se slavit do ulic New Yorku. Japonsko kapitulovalo 15. srpna 1945, kvůli časovému posunu bylo v USA v tu dobu ještě 14. srpna.

