Místní policie oznámila, že kvůli „vážnému útoku“ v nákupním středisku zadržela jednoho muže ve věku kolem 40 let. Policisté jej nyní vyslýchají.

Na sociálních sítích se objevily záběry muže, jak leží na zemi a kterého policie patrně zneškodnila paralyzérem.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw