Policie v USA má podezřelé v kauze úmrtí policisty, který zasahoval proti demonstrantům v Kapitolu

WASHINGTON Američtí vyšetřovatelé zatkli dva muže, kteří čelí obvinění z toho, že při nepokojích v sídle Kongresu z 6. ledna použili pepřový sprej proti Brianovi Sicknickovi, členovi policie zajišťující ochranu Kapitolu (USCP). Sicknick později zemřel v nemocnici. Policie však dosud neurčila, zda útok pepřovým sprejem způsobil policistovu smrt, napsala agentura AP.

George Taniose ze Západní Virginie a Juliana Khatera z Pensylvánie zatkla policie v neděli a ještě dnes by měli předstoupit před federální soud.



Vyšetřovatelé se nejprve domnívali, že Sicknick, který je jednou z pěti obětí nepokojů, zemřel po úderu hasícím přístrojem. Podle zdrojů AP seznámených s případem se však vyšetřovatelé nyní kloní k tomu, že k policistově úmrtí vedlo požití chemické dráždivé látky.

Khater je přitom zachycen na videu zveřejněném Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), jak stříká pepřový sprej na několik členů USCP včetně Sicknicka.

Na začátku ledna napadli příznivci tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa budovu Kongresu, kde zákonodárci zrovna projednávali formální stvrzení výhry demokrata Joea Bidena v listopadových volbách. Trump stále neuznává svou prohru a bez předložení důkazů svým podporovatelům tvrdí, že Biden vyhrál v důsledku volebních podvodů. Krátce před útokem na Kapitol davu svých přívrženců řekl, aby „bojovali hlava nehlava“ proti údajnému pokusu „ukrást“ volby, které označili experti i úřady za bezproblémové.

Policie kvůli nepokojům stíhá již přes 300 lidí a vyšetřování řady incidentů, včetně těch, jež vedly k Sicknickově smrti, stále pokračuje.

Kolem sídla Kongresu panují stále zvýšená bezpečnostní opatření, komplex budov zákonodárného sboru nadále hlídají tisíce příslušníků národní gardy a obklopují ho železné bezpečnostní ploty.

Dosud přitom není jasné, jak bude situace do budoucna vypadat při každodenním provozu. USCP podle dnešních informací serveru CNN v interním e-mailu uvedla, že chce vnější vrstvu ochranných plotů, často završených ostnatým drátem, do dvou týdnů demontovat. Namísto nich postaví na určitých místech stojany na kola ve dvou řadách, jež by zpomalily případný postup davu, který by mířil na Kapitol. Na místě chce zároveň ponechat národní gardu ještě několik týdnů po odstranění zábran a následně znovu posoudit situaci a učinit nová rozhodnutí.

USCP rovněž napsala, že kolem sídla Kongresu nadále panuje situace „zvýšené hrozby“ kvůli nynějšímu politickému klimatu a nárůstu vnitřního terorismu v USA. Policisté se nejvíce obávají především útoku takzvaného „vlka samotáře“, tedy člověka, který jedná na vlastní popud a není známým příslušníkem některé z extremistických skupin, jež se na lednovém útoku částečně podílely.

Nynější oplocení a zvýšená přítomnost národní gardy je velmi nepopulární mezi mnohými zákonodárci z obou hlavních politických stran, kteří v lednu hlasitě protestovali proti návrhu USCP postavit kolem Kapitolu plot natrvalo, píše CNN.