Britové zajistí Varšavu. Polské nebe by mohly bránit stíhačky Typhoon, osvědčily se v Libyii i proti Rusům

Spojené království nečekalo na polskou výzvu a dopředu Varšavě slíbilo, že ohledně bezpečnosti zajistí její nebe, pokud se polská vláda rozhodne vyslat na Ukrajinu své stíhačky MiG-29. V rozhovoru pro německý list Die Welt to řekl náměstek britského ministra obrany James Heappey.

Polská pomoc je přitom na spadnutí. Prezident Andrzej Duda v minulém týdnu na tiskové konferenci po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem avizoval, že čtyři polské migy dorazí do Kyjeva „v nejbližších dnech“. Polsko by tak bylo prvním spojencem, který by ruské agresi čelící Ukrajině bojové letouny dodal. Vbrzku by je mělo následovat až třináct slovenských letadel téhož typu.