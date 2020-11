Polsko hlásí nejvyšší denní nárůst počtu obětí koronaviru, rekordní počet nově nakažených hlásí Spojené státy

Washington/Varšava Dosud nejvyšší denní přírůstek mrtvých od počátku pandemie covidu-19 oznámilo Polsko. Za 24 hodin ve statistikách tamního ministerstva zdravotnictví přibylo 548 mrtvých a 25 571 nově nakažených koronavirem. Celkem už v Polsku s covidem-19 zemřelo přes 10 000 lidí.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel nakazilo 691 118 lidí, z nichž 10 045 nákaze podlehlo, napsala agentura PAP.



V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 22 298 pacientů s covidem-19, z nichž přes 2100 je napojeno na ventilátory. K dispozici tak v rámci celého Polska zůstává necelých 13 000 volných lůžek a téměř 700 ventilátorů.

USA hlásí rekorních 180 tisíc nově nakažených

Od začátku pandemie se v USA, které mají zhruba 330 milionů obyvatel, nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila u více než 10,7 milionu lidí. Přes 244 000 z nich s covidem-19 zemřelo, z toho 1431 za posledních 24 hodin. USA mají zdaleka nejvyšší bilanci mrtvých s covidem-19 na světě. Druhá nejpostiženější země světa, kterou je Brazílie, nyní hlásí kolem 165 000 mrtvých.



Univerzita shromažďuje data z jednotlivých států USA. Její statistika se mírně liší od údajů, které sbírá list The New York Times. Podle něj se v pátek infekce koronavirem potvrdila zhruba u 181 000 lidí. Také podle něj je to ale dosavadní rekord.

Řada amerických států a měst v posledních dnech znovu zavádí určitá omezení ekonomiky ve snaze zpomalit šíření viru.

Například guvernér Severní Dakoty Doug Burgum v pátek nařídil nošení roušek ve vnitřních prostorech. Venku si lidé ústa a nos budou muset zakrývat v případě, že nebude možné dodržet bezpečné rozestupy. Opatření má platit až do 13. prosince. Burgum rovněž nařídil, aby veškeré bary a restaurace po celém státě omezily kapacitu na 50 procent a mezi 22:00 a 4:00 měly zcela zavřeno.