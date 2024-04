V Polsku zemřel novorozenec. Rodiče obvinili z mučení, hrozí jim doživotí

O případu informoval v sobotu portál RadioZet. Rodiče přivezli svého třítýdenního syna do nemocnice v Gorzowě Wielkopolském v úterý 26. března. Oba, matka ve věku 24 let i o rok starší otec, tvrdili, že nevědí, co se s jejich dítětem stalo.

Série vyšetřeních vzápětí odhalily, že novorozenec trpí vážnými vnitřními zraněními, která naznačovala brutální týrání. Ačkoliv lékaři o život dítěte bojovali deset dní, chlapec nakonec svým rozsáhlým zraněním podlehl.

„Šéfka novorozeneckého oddělení, která tuto práci dělá přes třicet let, se prý s takovou hrůzou a krutostí jako v tomto případě ještě nesetkala,“ uvedl Robert Surowiec, zástupce ředitele nemocnice. Lékaři o skutečnosti okamžitě informovali policii.

Případ se nyní prošetřuje, dvojce čelí obvinění z týrání a smrti svého malého syna. Soud na ně prozatím uvalil tříměsíční vyšetřovací vazbu. Pokud se vina prokáže, hrozí jim doživotní trest odnětí svobody. Manželé však vinu popřeli.